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Блогер создал карту физики и показал взаимосвязь всех областей этой дисциплины

Блогер Доминик Валлиман, у которого есть собственный канал на YouTube под названием Domain of Science, решил снять короткий видеоролик о физике. Энтузиаст создал подробную карту науки, показав все ее области.

Блогер создал карту физики и показал взаимосвязь всех областей этой дисциплины


Этой видеозаписью он хочет продемонстрировать, насколько физика развилась за последнее время. В его карте есть начало этой дисциплины и ее будущее. О каждом этапе Доминик коротко рассказывает, делясь со зрителями основными сведениями. К примеру, он рассказал о раннем развитии этой науки, классической механике Ньютона, теориях относительности Эйнштейна и даже об элементах квантовой физики.

Также Валлиман поделился своим мнением касательно нашей Вселенной. Он уверен, что в мире есть еще очень много интересного и неизведанного, поэтому ученым предстоит сделать большое количество открытий. При этом блогер выделил два пути развития физической науки. Если специалистам не удастся в ближайшее время продвинуться дальше в области квантовой физики, то дисциплину ждет упадок. Если же преграды будут постепенно преодолеваться, то в скором времени человечество сможет открыть для себя много нового.

 
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Наука
Добавил: Мирный Роман Сегодня, 14:15
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