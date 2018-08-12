Блогер создал карту физики и показал взаимосвязь всех областей этой дисциплины

Этой видеозаписью он хочет продемонстрировать, насколько физика развилась за последнее время. В его карте есть начало этой дисциплины и ее будущее. О каждом этапе Доминик коротко рассказывает, делясь со зрителями основными сведениями. К примеру, он рассказал о раннем развитии этой науки, классической механике Ньютона, теориях относительности Эйнштейна и даже об элементах квантовой физики.Также Валлиман поделился своим мнением касательно нашей Вселенной. Он уверен, что в мире есть еще очень много интересного и неизведанного, поэтому ученым предстоит сделать большое количество открытий. При этом блогер выделил два пути развития физической науки. Если специалистам не удастся в ближайшее время продвинуться дальше в области квантовой физики, то дисциплину ждет упадок. Если же преграды будут постепенно преодолеваться, то в скором времени человечество сможет открыть для себя много нового.