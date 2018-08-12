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Tesla выпустит к 2022 году конкурента Volkswagen ID

Изобретатель американских электрокаров Tesla Илон Макс выразил готовность приступить к очередному проекту по созданию электрического хэтчбека к 2022 году. В том случае, если задуманные планы будут исполнены, то публика сможет увидеть серьезного конкурента для немецкого Volkswagen ID.

К настоящему времени установлено, что производство очередной новинки могут наладить на новой площадке в Шанхае. Несмотря на то, что нынешние электрокары нельзя отнести к числу доступным, однако Илон Маск готов к созданию более бюджетного хэтчбека, который бы смогли себе позволить большее число покупателей. В течение нескольких месяцев начнется строительство нового завода, который изначально будет иметь условия по выпуску новейших электрических хэтчбеков Tesla.

Tesla выпустит к 2022 году конкурента Volkswagen ID


Несмотря на то, что пока никаких точных деталей готовящегося проекта не озвучивается, однако это нисколько не затормаживает работу по созданию новинки. Если электрический хэтчбек получит доступную цену, то Tesla сможет существенно увеличить степень присутствия на мировом рынке. Остается лишь подождать порядка четырех лет, когда и может состояться презентация очередной новинки от крупной американской компании.

 
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Добавил: Иванов Максим Сегодня, 14:30
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