Tesla выпустит к 2022 году конкурента Volkswagen ID

К настоящему времени установлено, что производство очередной новинки могут наладить на новой площадке в Шанхае. Несмотря на то, что нынешние электрокары нельзя отнести к числу доступным, однако Илон Маск готов к созданию более бюджетного хэтчбека, который бы смогли себе позволить большее число покупателей. В течение нескольких месяцев начнется строительство нового завода, который изначально будет иметь условия по выпуску новейших электрических хэтчбеков Tesla.Несмотря на то, что пока никаких точных деталей готовящегося проекта не озвучивается, однако это нисколько не затормаживает работу по созданию новинки. Если электрический хэтчбек получит доступную цену, то Tesla сможет существенно увеличить степень присутствия на мировом рынке. Остается лишь подождать порядка четырех лет, когда и может состояться презентация очередной новинки от крупной американской компании.