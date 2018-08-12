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В Австралии три тюленя покатались на корабле

В Сети пользователи активно обсуждают видео с тремя тюленями, опубликованное свидетелями события из Австралии. Животные устроились на носу огромного корабля и беззаботно путешествуют по морским просторам.

В Австралии три тюленя покатались на корабле

В районе Портленд-Бей были запечатлены на видео три ленивых тюленя, которые катались на судне Polaris Melody. Млекопитающие расположились на корабля и спокойно наблюдали за волнами, наслаждаясь прогулкой. Также хорошо видно, что такое положение вполне устраивает морских животных.


Данный видеоролик стал популярным на канале YouTube и начал появляться практически во всех в социальных сетях. Пользователи назвали тюленей «безбилетниками». Ролик успели просмотреть более 8 тысяч человек, которые также оставили отметки «Мне нравиться».

 
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Общество
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 15:00
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