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Андрей Малахов прокомментировал слухи о разводе Риты Дакоты и Влада Соколовского

Во время беседы с журналистами Андрей Малахов прокомментировал слухи о разводе Риты Дакоты и Влада Соколовского. Он также поделился информацией, затрагивающей проблемы звездной семьи.

Андрей Малахов прокомментировал слухи о разводе Риты Дакоты и Влада Соколовского


Многочисленные поклонники и звезды шоу-бизнеса были шокированы, когда Рита Дакота объявила про расставание с супругом Владом Соколовским. Андрей Малахов до сих пор не может поверить в произошедшее, так как о расставании "сообщили социальные сети, а не сама звёздная пара. Ведущий рассказал, что якобы Влад был запечатлён на фото, держа неизвестную девушку за руку в ресторане. Данные фото переслали Рите. По его словам уже давно ходили сплетни о проблемах в семье музыкантов. Ранее слухи про измены Соколовского распускала супруга лучшего его друга. Ей не нравилось, что Дакота не хочет становиться ей подругой, а также игнорирует её посты.

Андрей Малахов прокомментировал слухи о разводе Риты Дакоты и Влада Соколовского


Знаменитость не верит в распространяемые слухи. Он сказал, что в семье царят отличные отношения, да и сам Соколовский трепетно заботится о супруге и дочери.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 14:00
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