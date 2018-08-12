Андрей Малахов прокомментировал слухи о разводе Риты Дакоты и Влада Соколовского

Многочисленные поклонники и звезды шоу-бизнеса были шокированы, когда Рита Дакота объявила про расставание с супругом Владом Соколовским. Андрей Малахов до сих пор не может поверить в произошедшее, так как о расставании "сообщили социальные сети, а не сама звёздная пара. Ведущий рассказал, что якобы Влад был запечатлён на фото, держа неизвестную девушку за руку в ресторане. Данные фото переслали Рите. По его словам уже давно ходили сплетни о проблемах в семье музыкантов. Ранее слухи про измены Соколовского распускала супруга лучшего его друга. Ей не нравилось, что Дакота не хочет становиться ей подругой, а также игнорирует её посты.Знаменитость не верит в распространяемые слухи. Он сказал, что в семье царят отличные отношения, да и сам Соколовский трепетно заботится о супруге и дочери.