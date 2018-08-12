Употребление диетического мяса снижает уровень сахара в крови – Ученые

Бета-аланин и L-гистадин, аминокислоты, содержащиеся в карнозине очень важны для организма человека, так как способны бороться с гликацией белков. Процесс разрушает клетки мозга и повреждает кровеносные сосуды, что приводит к когнетивной дисфункции, инсульту и болезням сердца. В ходе исследования влияния карнозина на организм человека, ученые выяснили, что этот компонент помогает восстановлению здоровья двумя способами: повышение и уменьшение уровня сахара в крови.Эксперимент проводился в течение 12-ти недель. В исследованиях приняли участие две группы добровольцев. Первая группа состояла из людей с пред-диабетным состоянием, а во вторую группу входили пациенты с риском заболевания диабетом, и с болезнями сердца. Одни получали «плацебо», вторые принимали 2000 мг вещества, уменьшившего синдром инсулинорезистентности у испытуемых. Итоги исследований показали ученым, что с помощью мясных диетических продуктов, можно восполнить недостаток данного дипептида в организме. Достаточной суточной нормой является 500-1500 мг.