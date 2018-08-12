АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Расшифровка Апокалипсиса: Пророчества Иоанна Богослова не были связаны с общей гибелью мира в будущем
EUR 76.68 USD 66.91
Курс валют на 11.08.2018

Употребление диетического мяса снижает уровень сахара в крови – Ученые

Ученые выяснили, что наличие карнозина в диетических видах мяса, снижает «опасный» уровень сахара в крови. Мясо курицы, говядины и лосося имеют высокое содержание данного дипептида и способны защитить организм от заболевания сахарным диабетом.

Употребление диетического мяса снижает уровень сахара в крови – Ученые


Бета-аланин и L-гистадин, аминокислоты, содержащиеся в карнозине очень важны для организма человека, так как способны бороться с гликацией белков. Процесс разрушает клетки мозга и повреждает кровеносные сосуды, что приводит к когнетивной дисфункции, инсульту и болезням сердца. В ходе исследования влияния карнозина на организм человека, ученые выяснили, что этот компонент помогает восстановлению здоровья двумя способами: повышение и уменьшение уровня сахара в крови.

Эксперимент проводился в течение 12-ти недель. В исследованиях приняли участие две группы добровольцев. Первая группа состояла из людей с пред-диабетным состоянием, а во вторую группу входили пациенты с риском заболевания диабетом, и с болезнями сердца. Одни получали «плацебо», вторые принимали 2000 мг вещества, уменьшившего синдром инсулинорезистентности у испытуемых. Итоги исследований показали ученым, что с помощью мясных диетических продуктов, можно восполнить недостаток данного дипептида в организме. Достаточной суточной нормой является 500-1500 мг.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
Наука
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 13:45
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Андрей Малахов прокомментировал слухи о разводе
Японский инженер создал робота-андроида с лицом
Употребление диетического мяса снижает уровень
Эксперты рассказали об особенностях "умных часов"
Юлия Савичева призналась, что боится водить машину
МОК может исключить хоккейный турнир из
Назван ТОП-5 смартфонов с самым оригинальным
Renault тревожит быстрый прогресс команды Ferrari
Жители Тулы стали свидетелями необычного ночного
Британец из города Тайнмут заметил «лохнесское
Skoda Kamiq может появиться на российском рынке
Учёные: Глобальная эпидемия уничтожит 10%
Армен Гаспарян напомнил Лайме Вайкуле о
Колумбийские ученые раскрыли секрет образования
Ученым удалось вычислить скорость распространения
Марина Дюжева расплакалась на съемках
Рустам Солнцев призывает Ани Лорак последовать
Директор Лаймы Вайкуле Алексей Яковлев
Кристина Орбакайте растрогала поклонников
Беременная Нюша занимается йогой за несколько
После развода с Сергеем Шнуровым Матильда хочет
Джим Керри высмеял космические планы Дональда
Мужчина и женщина сгорели в частном доме на
Супруга Александра Кержакова Милана впала в
Писательница Юлия Шилова закрутила новый роман
Дональд Трамп прокомментировал книгу своей
СМИ: 43-летнюю Анджелину Джоли госпитализировали
Расшифровка Апокалипсиса: Пророчества Иоанна
Ученые: Кошки могут продлить жизнь мужчинам до 85
Евгений Петросян, несмотря на развод, отдыхает в
Просмотреть все новости