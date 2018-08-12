Рустам Солнцев призывает Ани Лорак последовать примеру Ольги Бузовой и начать хайповать

Публикация от SUPER (@super.ru) 30 Июл 2018 в 1:20 PDT

По заверениям бывшего участника «Дом-2» все плохое в случае с Ани Лорак уже случилось, а потому нужно ожидать положительных перемен.Напомним, что пока певица выступала на фестивале «Жара» в Баку, ее супруг Мурат Налчаджиоглоу был замечен в караоке-баре в компании брюнетки, которую мужчина недвусмысленно поглаживал по бедрам. Злополучное видео попало в Сети и приобрело огласку.Рустам Солнцев призывает Ани Лорак не унывать, а наоборот извлечь из этой ситуации выгоду., - предлагает Рустам певице.Примечательно, что после огласки скандала в Сети Ани Лорак опубликовала в Instagram фото, где запечатлена без обручального кольца.