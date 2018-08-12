АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Расшифровка Апокалипсиса: Пророчества Иоанна Богослова не были связаны с общей гибелью мира в будущем
EUR 76.68 USD 66.91
Курс валют на 11.08.2018

Рустам Солнцев призывает Ани Лорак последовать примеру Ольги Бузовой и начать хайповать

Неоднозначная ситуация в семье певицы Ани Лорак взбудоражила общественность. Шоумен Рустам Солнцев тоже не смог пройти мимо скандала в звездном семействе.

По заверениям бывшего участника «Дом-2» все плохое в случае с Ани Лорак уже случилось, а потому нужно ожидать положительных перемен.

Рустам Солнцев призывает Ани Лорак последовать примеру Ольги Бузовой и начать хайповать

Напомним, что пока певица выступала на фестивале «Жара» в Баку, ее супруг Мурат Налчаджиоглоу был замечен в караоке-баре в компании брюнетки, которую мужчина недвусмысленно поглаживал по бедрам. Злополучное видео попало в Сети и приобрело огласку.

Рустам Солнцев призывает Ани Лорак не унывать, а наоборот извлечь из этой ситуации выгоду.

Рустам Солнцев призывает Ани Лорак последовать примеру Ольги Бузовой и начать хайповать

«Ну что ты теперь плакать будешь? Говорят, колечко сняла. Да как он мог тебе, куколке такой, изменить? А ведь так же когда-то было у Бузовой, она начала хайповать и получилось то, что получилось», - предлагает Рустам певице.

Рустам Солнцев призывает Ани Лорак последовать примеру Ольги Бузовой и начать хайповать

Примечательно, что после огласки скандала в Сети Ани Лорак опубликовала в Instagram фото, где запечатлена без обручального кольца.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 11:21
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Британец из города Тайнмут заметил «лохнесское
Skoda Kamiq может появиться на российском рынке
Учёные: Глобальная эпидемия уничтожит 10%
Армен Гаспарян напомнил Лайме Вайкуле о
Колумбийские ученые раскрыли секрет образования
Ученым удалось вычислить скорость распространения
Марина Дюжева расплакалась на съемках
Рустам Солнцев призывает Ани Лорак последовать
Директор Лаймы Вайкуле Алексей Яковлев
Кристина Орбакайте растрогала поклонников
Беременная Нюша занимается йогой за несколько
После развода с Сергеем Шнуровым Матильда хочет
Джим Керри высмеял космические планы Дональда
Мужчина и женщина сгорели в частном доме на
Супруга Александра Кержакова Милана впала в
Писательница Юлия Шилова закрутила новый роман
Дональд Трамп прокомментировал книгу своей
СМИ: 43-летнюю Анджелину Джоли госпитализировали
Расшифровка Апокалипсиса: Пророчества Иоанна
Ученые: Кошки могут продлить жизнь мужчинам до 85
Евгений Петросян, несмотря на развод, отдыхает в
Модный эксперт Александр Васильев раскритиковал
Мария Погребняк показала поклонникам фото со
Тюнинг-ателье G-Power разработало 800-сильный
Призраки шотландского замка Глэмис до сих пор
Филипп Киркоров худеет по специальной диете
На «Дом-2» процветает алкоголизм
Рита Дакота и Влад Соколовский разводятся и делят
Стало известно, что Брэд Питт дал кредит
Состоялся первый тест-драйв электрического
Просмотреть все новости