Рустам Солнцев призывает Ани Лорак последовать примеру Ольги Бузовой и начать хайповать
Неоднозначная ситуация в семье певицы Ани Лорак взбудоражила общественность. Шоумен Рустам Солнцев тоже не смог пройти мимо скандала в звездном семействе.
По заверениям бывшего участника «Дом-2» все плохое в случае с Ани Лорак уже случилось, а потому нужно ожидать положительных перемен.
Напомним, что пока певица выступала на фестивале «Жара» в Баку, ее супруг Мурат Налчаджиоглоу был замечен в караоке-баре в компании брюнетки, которую мужчина недвусмысленно поглаживал по бедрам. Злополучное видео попало в Сети и приобрело огласку.
Рустам Солнцев призывает Ани Лорак не унывать, а наоборот извлечь из этой ситуации выгоду.
«Ну что ты теперь плакать будешь? Говорят, колечко сняла. Да как он мог тебе, куколке такой, изменить? А ведь так же когда-то было у Бузовой, она начала хайповать и получилось то, что получилось», - предлагает Рустам певице.
Примечательно, что после огласки скандала в Сети Ани Лорак опубликовала в Instagram фото, где запечатлена без обручального кольца.
По заверениям бывшего участника «Дом-2» все плохое в случае с Ани Лорак уже случилось, а потому нужно ожидать положительных перемен.
Напомним, что пока певица выступала на фестивале «Жара» в Баку, ее супруг Мурат Налчаджиоглоу был замечен в караоке-баре в компании брюнетки, которую мужчина недвусмысленно поглаживал по бедрам. Злополучное видео попало в Сети и приобрело огласку.
Рустам Солнцев призывает Ани Лорак не унывать, а наоборот извлечь из этой ситуации выгоду.
«Ну что ты теперь плакать будешь? Говорят, колечко сняла. Да как он мог тебе, куколке такой, изменить? А ведь так же когда-то было у Бузовой, она начала хайповать и получилось то, что получилось», - предлагает Рустам певице.
Примечательно, что после огласки скандала в Сети Ани Лорак опубликовала в Instagram фото, где запечатлена без обручального кольца.