Юлия Савичева призналась, что боится водить машину
На своей страннице в социально сети Instagram известная исполнительница Юлия Савичева опубликовала фотографию за рулем автомобиля. Под снимком знаменитость откровенно призналась своим фанатам, что боится водить машину.
Певица заявила, что она никогда не сядет за руль, потому что это весьма опасно для окружающих. Юлия Савичева рассказала своим подписчикам, что в случае возникновения экстренной ситуации на дороге, она может не справиться с нахлынувшими на нее эмоциями. Также знаменитость призналась, что плохо ездит даже на велосипеде. Исполнительница уверена, что дорога и тем более скорость — это не игрушки, поэтому не стоит лишний раз рисковать. Артистка считает, что во время вождения человек должен на все 100% быть уверен в себе и контролировать ситуацию. Если есть хоть малейшие сомнения, лучше и вовсе отказаться от управления автомобилем.
Звезда призвала всех водителей быть предельно осторожными и внимательными, а девушек, которые также, как и она боятся садиться за руль, не получать права. Подписчики поддержали исполнительницу в ее высказываниях, а некоторые написали, что девушкам за рулем и вовсе не место.
Певица заявила, что она никогда не сядет за руль, потому что это весьма опасно для окружающих. Юлия Савичева рассказала своим подписчикам, что в случае возникновения экстренной ситуации на дороге, она может не справиться с нахлынувшими на нее эмоциями. Также знаменитость призналась, что плохо ездит даже на велосипеде. Исполнительница уверена, что дорога и тем более скорость — это не игрушки, поэтому не стоит лишний раз рисковать. Артистка считает, что во время вождения человек должен на все 100% быть уверен в себе и контролировать ситуацию. Если есть хоть малейшие сомнения, лучше и вовсе отказаться от управления автомобилем.
Звезда призвала всех водителей быть предельно осторожными и внимательными, а девушек, которые также, как и она боятся садиться за руль, не получать права. Подписчики поддержали исполнительницу в ее высказываниях, а некоторые написали, что девушкам за рулем и вовсе не место.