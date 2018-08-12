АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Расшифровка Апокалипсиса: Пророчества Иоанна Богослова не были связаны с общей гибелью мира в будущем
EUR 76.68 USD 66.91
Курс валют на 11.08.2018

Юлия Савичева призналась, что боится водить машину

На своей страннице в социально сети Instagram известная исполнительница Юлия Савичева опубликовала фотографию за рулем автомобиля. Под снимком знаменитость откровенно призналась своим фанатам, что боится водить машину.

Юлия Савичева призналась, что боится водить машину

Певица заявила, что она никогда не сядет за руль, потому что это весьма опасно для окружающих. Юлия Савичева рассказала своим подписчикам, что в случае возникновения экстренной ситуации на дороге, она может не справиться с нахлынувшими на нее эмоциями. Также знаменитость призналась, что плохо ездит даже на велосипеде. Исполнительница уверена, что дорога и тем более скорость — это не игрушки, поэтому не стоит лишний раз рисковать. Артистка считает, что во время вождения человек должен на все 100% быть уверен в себе и контролировать ситуацию. Если есть хоть малейшие сомнения, лучше и вовсе отказаться от управления автомобилем.

Юлия Савичева призналась, что боится водить машину

Звезда призвала всех водителей быть предельно осторожными и внимательными, а девушек, которые также, как и она боятся садиться за руль, не получать права. Подписчики поддержали исполнительницу в ее высказываниях, а некоторые написали, что девушкам за рулем и вовсе не место.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
Общество / ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 13:15
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Андрей Малахов прокомментировал слухи о разводе
Японский инженер создал робота-андроида с лицом
Употребление диетического мяса снижает уровень
Эксперты рассказали об особенностях "умных часов"
Юлия Савичева призналась, что боится водить машину
МОК может исключить хоккейный турнир из
Назван ТОП-5 смартфонов с самым оригинальным
Renault тревожит быстрый прогресс команды Ferrari
Жители Тулы стали свидетелями необычного ночного
Британец из города Тайнмут заметил «лохнесское
Skoda Kamiq может появиться на российском рынке
Учёные: Глобальная эпидемия уничтожит 10%
Армен Гаспарян напомнил Лайме Вайкуле о
Колумбийские ученые раскрыли секрет образования
Ученым удалось вычислить скорость распространения
Марина Дюжева расплакалась на съемках
Рустам Солнцев призывает Ани Лорак последовать
Директор Лаймы Вайкуле Алексей Яковлев
Кристина Орбакайте растрогала поклонников
Беременная Нюша занимается йогой за несколько
После развода с Сергеем Шнуровым Матильда хочет
Джим Керри высмеял космические планы Дональда
Мужчина и женщина сгорели в частном доме на
Супруга Александра Кержакова Милана впала в
Писательница Юлия Шилова закрутила новый роман
Дональд Трамп прокомментировал книгу своей
СМИ: 43-летнюю Анджелину Джоли госпитализировали
Расшифровка Апокалипсиса: Пророчества Иоанна
Ученые: Кошки могут продлить жизнь мужчинам до 85
Евгений Петросян, несмотря на развод, отдыхает в
Просмотреть все новости