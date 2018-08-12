Юлия Савичева призналась, что боится водить машину

Певица заявила, что она никогда не сядет за руль, потому что это весьма опасно для окружающих. Юлия Савичева рассказала своим подписчикам, что в случае возникновения экстренной ситуации на дороге, она может не справиться с нахлынувшими на нее эмоциями. Также знаменитость призналась, что плохо ездит даже на велосипеде. Исполнительница уверена, что дорога и тем более скорость — это не игрушки, поэтому не стоит лишний раз рисковать. Артистка считает, что во время вождения человек должен на все 100% быть уверен в себе и контролировать ситуацию. Если есть хоть малейшие сомнения, лучше и вовсе отказаться от управления автомобилем.Звезда призвала всех водителей быть предельно осторожными и внимательными, а девушек, которые также, как и она боятся садиться за руль, не получать права. Подписчики поддержали исполнительницу в ее высказываниях, а некоторые написали, что девушкам за рулем и вовсе не место.