Назван ТОП-5 смартфонов с самым оригинальным дизайном
Эксперты составили ТОП-5 смартфонов самым оригинальным и странным дизайном. Возглавляет рейтинг устройство Xiaomi Mi 8 EE, представленный сравнительно недавно.
Лидер ТОПа имеет довольно оригинальный корпус в виде прозрачного стекла, через него просвечивается системная плата. В основе смартфона Xiaomi Mi 8 EE лежит процессор Snapdragon 845, а его базовая версия стоит примерно 35 тысяч рублей. На второй строчке рейтинга расположился Xiaomi Mi Mix 2S, который имеет довольно толстую рамку, не свойственную для серии.
Третью позицию занимает Vivo NEX, с процессором Snapdragon 845, фронтальной камерой в верхней части гаджета, которая способна передвигаться, и с отпечатком пальца под экраном. На четвёртом месте расположился смартфон HTC U12+ с двумя объективами, расположенными горизонтально. Замыкает ТОП-5 Moto Z3 Play с выступающим вперёд записывающим устройством и со сканером отпечатка пальца на боковой панели.
Лидер ТОПа имеет довольно оригинальный корпус в виде прозрачного стекла, через него просвечивается системная плата. В основе смартфона Xiaomi Mi 8 EE лежит процессор Snapdragon 845, а его базовая версия стоит примерно 35 тысяч рублей. На второй строчке рейтинга расположился Xiaomi Mi Mix 2S, который имеет довольно толстую рамку, не свойственную для серии.
Третью позицию занимает Vivo NEX, с процессором Snapdragon 845, фронтальной камерой в верхней части гаджета, которая способна передвигаться, и с отпечатком пальца под экраном. На четвёртом месте расположился смартфон HTC U12+ с двумя объективами, расположенными горизонтально. Замыкает ТОП-5 Moto Z3 Play с выступающим вперёд записывающим устройством и со сканером отпечатка пальца на боковой панели.
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Добавил: Алина Сегодня, 12:50