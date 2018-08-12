АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Расшифровка Апокалипсиса: Пророчества Иоанна Богослова не были связаны с общей гибелью мира в будущем
EUR 76.68 USD 66.91
Курс валют на 11.08.2018

Назван ТОП-5 смартфонов с самым оригинальным дизайном

Эксперты составили ТОП-5 смартфонов самым оригинальным и странным дизайном. Возглавляет рейтинг устройство Xiaomi Mi 8 EE, представленный сравнительно недавно.

Лидер ТОПа имеет довольно оригинальный корпус в виде прозрачного стекла, через него просвечивается системная плата. В основе смартфона Xiaomi Mi 8 EE лежит процессор Snapdragon 845, а его базовая версия стоит примерно 35 тысяч рублей. На второй строчке рейтинга расположился Xiaomi Mi Mix 2S, который имеет довольно толстую рамку, не свойственную для серии.

Назван ТОП-5 смартфонов с самым оригинальным дизайном


Третью позицию занимает Vivo NEX, с процессором Snapdragon 845, фронтальной камерой в верхней части гаджета, которая способна передвигаться, и с отпечатком пальца под экраном. На четвёртом месте расположился смартфон HTC U12+ с двумя объективами, расположенными горизонтально. Замыкает ТОП-5 Moto Z3 Play с выступающим вперёд записывающим устройством и со сканером отпечатка пальца на боковой панели.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
Технологии / Главные новости
Добавил: Алина Сегодня, 12:50
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Андрей Малахов прокомментировал слухи о разводе
Японский инженер создал робота-андроида с лицом
Употребление диетического мяса снижает уровень
Эксперты рассказали об особенностях "умных часов"
Юлия Савичева призналась, что боится водить машину
МОК может исключить хоккейный турнир из
Назван ТОП-5 смартфонов с самым оригинальным
Renault тревожит быстрый прогресс команды Ferrari
Жители Тулы стали свидетелями необычного ночного
Британец из города Тайнмут заметил «лохнесское
Skoda Kamiq может появиться на российском рынке
Учёные: Глобальная эпидемия уничтожит 10%
Армен Гаспарян напомнил Лайме Вайкуле о
Колумбийские ученые раскрыли секрет образования
Ученым удалось вычислить скорость распространения
Марина Дюжева расплакалась на съемках
Рустам Солнцев призывает Ани Лорак последовать
Директор Лаймы Вайкуле Алексей Яковлев
Кристина Орбакайте растрогала поклонников
Беременная Нюша занимается йогой за несколько
После развода с Сергеем Шнуровым Матильда хочет
Джим Керри высмеял космические планы Дональда
Мужчина и женщина сгорели в частном доме на
Супруга Александра Кержакова Милана впала в
Писательница Юлия Шилова закрутила новый роман
Дональд Трамп прокомментировал книгу своей
СМИ: 43-летнюю Анджелину Джоли госпитализировали
Расшифровка Апокалипсиса: Пророчества Иоанна
Ученые: Кошки могут продлить жизнь мужчинам до 85
Евгений Петросян, несмотря на развод, отдыхает в
Просмотреть все новости