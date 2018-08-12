Назван ТОП-5 смартфонов с самым оригинальным дизайном

Лидер ТОПа имеет довольно оригинальный корпус в виде прозрачного стекла, через него просвечивается системная плата. В основе смартфона Xiaomi Mi 8 EE лежит процессор Snapdragon 845, а его базовая версия стоит примерно 35 тысяч рублей. На второй строчке рейтинга расположился Xiaomi Mi Mix 2S, который имеет довольно толстую рамку, не свойственную для серии.Третью позицию занимает Vivo NEX, с процессором Snapdragon 845, фронтальной камерой в верхней части гаджета, которая способна передвигаться, и с отпечатком пальца под экраном. На четвёртом месте расположился смартфон HTC U12+ с двумя объективами, расположенными горизонтально. Замыкает ТОП-5 Moto Z3 Play с выступающим вперёд записывающим устройством и со сканером отпечатка пальца на боковой панели.