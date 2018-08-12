МОК может исключить хоккейный турнир из программы Олимпиады-2022

Данная информация передана Рене Фазелем – президентом Международной федерации хоккея. Первый вариант предусматривает участие хоккеистов НХЛ на Играх, как это было с 1998 по 2014 г.г. Второй вариант предполагает соревнование без представителей НХЛ (до 1998 года, а также в 2018 году). В случае третьего варианта речь идёт о турнире для сборных, где возраст игроков не превышает 23 лет. Четвертый вариант – это отмена турнира.МОК изучает в равной степени все четыре варианта. Пока не известно, когда примут окончательное решение. Лига НХЛ не заявляла ещё про участие своих игроков в рамках Олимпиады-2022.