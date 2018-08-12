Британец из города Тайнмут заметил «лохнесское чудовище» во время прогулки по пляжу

Автор сюжета отметил, что период отлива в водоеме позволил ему увидеть на поверхности древнего монстра. Этот собрат Несси имел внушительные размеры, вот только не хотел показывать себя пораженному свидетелю события.Однако пользователи не спешат верить предположениям автора. По их мнению, это обыкновенная ремень-рыба (сельдяной король), или разновидность большого угря. И тот, и другой имеют тело лентовидной формы, напоминающее мифическое существо. Стоит отметить, что существование мифического чудовища, так и не смогли доказать, ведь его размеры слишком велики даже для жизни в озере Лох-Несс.