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Учёные: Глобальная эпидемия уничтожит 10% населения Земли

Немецкие исследователи утверждают, что глобальная эпидемия уничтожит 10% населения Земли. Они при помощи симулятора смогли создать возможные последствия распространения опасного вируса на планете.

Учёные: Глобальная эпидемия уничтожит 10% населения Земли


Эксперты заметили, что моделированный вирус вызывает галлюцинации, лихорадку, кашель. Появившийся вирус мутировал, а также вызывал у пациентов энцефалит. Речь идёт о воспалении мозга, ведущему к смертельной коме. Исследователи выяснили, что в условиях современного развития медицины хватит двадцати месяцев, чтобы погубить 150 000 000 человек. Смертность в итоге составит 900 000 000 человек.

По словам сторонников конспирологических теорий, грядущая катастрофа описана в Библии. Там говорится, что народ поднимется против народа, а царство против царства. При этом будут иметь место великие землетрясения, болезни, голод, а также масса других ужасных явлений. Исследователи к знакам приближающегося конца света отнесли также «Кровавую луну», августовское солнечное затмение, землетрясения в Индонезии.

 
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Наука / Главные новости
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 12:15
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