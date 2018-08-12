Учёные: Глобальная эпидемия уничтожит 10% населения Земли

Эксперты заметили, что моделированный вирус вызывает галлюцинации, лихорадку, кашель. Появившийся вирус мутировал, а также вызывал у пациентов энцефалит. Речь идёт о воспалении мозга, ведущему к смертельной коме. Исследователи выяснили, что в условиях современного развития медицины хватит двадцати месяцев, чтобы погубить 150 000 000 человек. Смертность в итоге составит 900 000 000 человек.По словам сторонников конспирологических теорий, грядущая катастрофа описана в Библии. Там говорится, что народ поднимется против народа, а царство против царства. При этом будут иметь место великие землетрясения, болезни, голод, а также масса других ужасных явлений. Исследователи к знакам приближающегося конца света отнесли также «Кровавую луну», августовское солнечное затмение, землетрясения в Индонезии.