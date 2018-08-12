Колумбийские ученые раскрыли секрет образования звезд в крупных галактиках

В процессе научной работы, возглавляемой Сарой Пирсон, были исследованы пары карликовых звездообразований NGC 4490 и NGC 448, находящихся от Земли на расстоянии 23 миллионов световых лет, за пределом гравитационных волн Млечного пути. Компьютерное моделирование показало, что галактики взаимодействуют и сливаются, выделяя при этом энергию, которая используется более крупными галактиками для звездообразования.Ученые предположили, что таким образом мог развиваться и Млечный Путь, а образованию звезд в нем могло помочь Малое Магелланово Облако.