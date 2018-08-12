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Колумбийские ученые раскрыли секрет образования звезд в крупных галактиках

Группа ученых из Колумбийского университета выяснила, что энергия, которая образуется при слиянии карликовых звездообразований, способствует зарождению звезд в более крупных галактиках. О результатах исследования стало известно в ежемесячном выпуске издания Королевского астрономического сообщества.

Колумбийские ученые раскрыли секрет образования звезд в крупных галактиках


В процессе научной работы, возглавляемой Сарой Пирсон, были исследованы пары карликовых звездообразований NGC 4490 и NGC 448, находящихся от Земли на расстоянии 23 миллионов световых лет, за пределом гравитационных волн Млечного пути. Компьютерное моделирование показало, что галактики взаимодействуют и сливаются, выделяя при этом энергию, которая используется более крупными галактиками для звездообразования.

Ученые предположили, что таким образом мог развиваться и Млечный Путь, а образованию звезд в нем могло помочь Малое Магелланово Облако.

 
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Наука
Добавил: Берсенёва Ирина Сегодня, 11:55
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