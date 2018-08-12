Директор Лаймы Вайкуле Алексей Яковлев прокомментировал заявление певицы о Крыме

Он озвучил информацию корреспонденту популярной радиостанции «Говорит Москва», подчеркнув, что она не правильно понята людьми. Данное заявление каждый воспринимает в меру своей испорченности. Яковлев считает, что это всё раздуто, а также перекручено.Лайма Вайкуле раньше в Одессе заявляла, что в Крым она не поедет, какой бы ей не предлагали гонорар за выступление. Тогда она добавила, что европейцам в республику ездить запрещено. Певица также выступила против занесения артистов в черные списки и базу данных «Миротворца».В конце июля крымская прокуратура выступила в Киеве с предложением о привлечении к ответственности всех иностранцев, которые приезжают в Крым, чтобы участвовать в различных мероприятиях. В базу данных сайта «Миротворец» ранее включили артиста Игоря Лифанова, Константина Хабенского, Гошу Куценко, Юрия Стоянова.