Директор Лаймы Вайкуле Алексей Яковлев прокомментировал заявление певицы о Крыме
Директор Лаймы Вайкуле прокомментировал заявление певицы о Крыме. Алексей Яковлев отметил, что слова артистки о поездках на полуостров восприняли некорректно.
Он озвучил информацию корреспонденту популярной радиостанции «Говорит Москва», подчеркнув, что она не правильно понята людьми. Данное заявление каждый воспринимает в меру своей испорченности. Яковлев считает, что это всё раздуто, а также перекручено.
Лайма Вайкуле раньше в Одессе заявляла, что в Крым она не поедет, какой бы ей не предлагали гонорар за выступление. Тогда она добавила, что европейцам в республику ездить запрещено. Певица также выступила против занесения артистов в черные списки и базу данных «Миротворца».
В конце июля крымская прокуратура выступила в Киеве с предложением о привлечении к ответственности всех иностранцев, которые приезжают в Крым, чтобы участвовать в различных мероприятиях. В базу данных сайта «Миротворец» ранее включили артиста Игоря Лифанова, Константина Хабенского, Гошу Куценко, Юрия Стоянова.
Он озвучил информацию корреспонденту популярной радиостанции «Говорит Москва», подчеркнув, что она не правильно понята людьми. Данное заявление каждый воспринимает в меру своей испорченности. Яковлев считает, что это всё раздуто, а также перекручено.
Лайма Вайкуле раньше в Одессе заявляла, что в Крым она не поедет, какой бы ей не предлагали гонорар за выступление. Тогда она добавила, что европейцам в республику ездить запрещено. Певица также выступила против занесения артистов в черные списки и базу данных «Миротворца».
В конце июля крымская прокуратура выступила в Киеве с предложением о привлечении к ответственности всех иностранцев, которые приезжают в Крым, чтобы участвовать в различных мероприятиях. В базу данных сайта «Миротворец» ранее включили артиста Игоря Лифанова, Константина Хабенского, Гошу Куценко, Юрия Стоянова.
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 11:15