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Директор Лаймы Вайкуле Алексей Яковлев прокомментировал заявление певицы о Крыме

Директор Лаймы Вайкуле прокомментировал заявление певицы о Крыме. Алексей Яковлев отметил, что слова артистки о поездках на полуостров восприняли некорректно.

Директор Лаймы Вайкуле Алексей Яковлев прокомментировал заявление певицы о Крыме


Он озвучил информацию корреспонденту популярной радиостанции «Говорит Москва», подчеркнув, что она не правильно понята людьми. Данное заявление каждый воспринимает в меру своей испорченности. Яковлев считает, что это всё раздуто, а также перекручено.
Лайма Вайкуле раньше в Одессе заявляла, что в Крым она не поедет, какой бы ей не предлагали гонорар за выступление. Тогда она добавила, что европейцам в республику ездить запрещено. Певица также выступила против занесения артистов в черные списки и базу данных «Миротворца».

В конце июля крымская прокуратура выступила в Киеве с предложением о привлечении к ответственности всех иностранцев, которые приезжают в Крым, чтобы участвовать в различных мероприятиях. В базу данных сайта «Миротворец» ранее включили артиста Игоря Лифанова, Константина Хабенского, Гошу Куценко, Юрия Стоянова.

 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 11:15
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