Кристина Орбакайте растрогала поклонников совместным снимком c дочерью в Instagram

На снимке артистка запечатлена вместе с дочерью Клавдией. В комментарии к публикации певица написала, что подобные нежности начинаются, когда девочке от мамы что-то очень нужно.Пользователи Сети отметили, что с таким милым видом и нежными объятиями Клавдия, вероятно, добилась чего хотела. Некоторые фанаты подчеркнули, что девочка очень похожа на Кристину Орбакайте в подростковом возрасте, когда та исполняла роль Лены в фильме «Чучело». Одна из поклонниц написала, что артистка всегда излучает положительную энергию и позитив.