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Кристина Орбакайте растрогала поклонников совместным снимком c дочерью в Instagram

Известная певица и актриса Кристина Орбакайте на днях опубликовала совместный снимок со своей дочерью Клавдией в Instagram. Нежный сюжет растрогал поклонников артистки, а некоторые лица даже отметили невероятное сходство между звездной мамой и наследницей.

Кристина Орбакайте растрогала поклонников совместным снимком c дочерью в Instagram


На снимке артистка запечатлена вместе с дочерью Клавдией. В комментарии к публикации певица написала, что подобные нежности начинаются, когда девочке от мамы что-то очень нужно.

Кристина Орбакайте растрогала поклонников совместным снимком c дочерью в Instagram


Пользователи Сети отметили, что с таким милым видом и нежными объятиями Клавдия, вероятно, добилась чего хотела. Некоторые фанаты подчеркнули, что девочка очень похожа на Кристину Орбакайте в подростковом возрасте, когда та исполняла роль Лены в фильме «Чучело». Одна из поклонниц написала, что артистка всегда излучает положительную энергию и позитив.

 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Берсенёва Ирина Сегодня, 11:00
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