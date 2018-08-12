Беременная Нюша занимается йогой за несколько недель до рождения малыша

Нюша и ее супруг 37-летний Игорь Сивов, генеральный советник президента Международной федерации студенческого спорта, ждут ребенка. У мужа певицы уже есть двое наследников от первого брака, а у артистки это будет первый малыш.В доказательство своих слов беременная Нюша обнародовала снимок, на котором она запечатлена занимающейся йогой. Правда, определить какую именно асану она выполняет на снимке, трудно. В подписи к публикации певица говорит, что ее тело соскучилось по спорту, и она находится в раздумьях, каким видом займется в дальнейшем.Рожать первенца звезда будет в США. Для многих представителей отечественного шоу-бизнеса и российских чиновников штат Флорида стал «родильным домом». Здесь, рожденный малыш автоматически получает американское гражданство.