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Беременная Нюша занимается йогой за несколько недель до рождения малыша

Беременная Нюша занимается йогой всего за несколько недель до появления на свет малыша. 27-летняя певица рассказала в Instagram, что у нее появилось время для занятий.

Беременная Нюша занимается йогой за несколько недель до рождения малыша


Нюша и ее супруг 37-летний Игорь Сивов, генеральный советник президента Международной федерации студенческого спорта, ждут ребенка. У мужа певицы уже есть двое наследников от первого брака, а у артистки это будет первый малыш.

Беременная Нюша занимается йогой за несколько недель до рождения малыша


В доказательство своих слов беременная Нюша обнародовала снимок, на котором она запечатлена занимающейся йогой. Правда, определить какую именно асану она выполняет на снимке, трудно. В подписи к публикации певица говорит, что ее тело соскучилось по спорту, и она находится в раздумьях, каким видом займется в дальнейшем.

Рожать первенца звезда будет в США. Для многих представителей отечественного шоу-бизнеса и российских чиновников штат Флорида стал «родильным домом». Здесь, рожденный малыш автоматически получает американское гражданство.

 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Берсенёва Ирина Сегодня, 10:45
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