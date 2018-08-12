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Джим Керри высмеял космические планы Дональда Трампа

Дональд Трамп отдал приказ про создание космических сил. В свою очередь актер Джим Керри высмеял планы президента Соединённых Штатов.

Джим Керри высмеял космические планы Дональда Трампа


Известный комик уличил главу США в потере популярности. По его мнению, Трамп хочет её поднять за счёт создания в Пентагоне Министерства космических сил. Подписывая в Сети карикатуру, Джим Керри отметил: «Вперед к глупости и за ее пределы!». В свою очередь на картинке изображен американский лидер, а также Майкл Пенс, являющийся вице президентом страны. При этом политики одеты в скафандры, с надписью «SPACE FORCE», что означает «Космические силы».

По словам Пенса, к 2020 году будет все готово – на территории Пентагона будет создано Министерство космических сил.

 
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Политика
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 10:15
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