Джим Керри высмеял космические планы Дональда Трампа

Известный комик уличил главу США в потере популярности. По его мнению, Трамп хочет её поднять за счёт создания в Пентагоне Министерства космических сил. Подписывая в Сети карикатуру, Джим Керри отметил: «Вперед к глупости и за ее пределы!». В свою очередь на картинке изображен американский лидер, а также Майкл Пенс, являющийся вице президентом страны. При этом политики одеты в скафандры, с надписью «SPACE FORCE», что означает «Космические силы».По словам Пенса, к 2020 году будет все готово – на территории Пентагона будет создано Министерство космических сил.