Мужчина и женщина сгорели в частном доме на территории Подмосковья

Этот инцидент случился в Клинском районе. Возгорание произошло в деревянном доме. После того, как вспыхнул пожар, он довольно быстро охватил хозяйственные постройки.В настоящее время проводятся работы по выявлению причины пожара. При этом были задействованы специалисты МЧС и представители правоохранительных органов. В ходе розыскных работ спасатели обнаружили два тела – женщины и мужчины.