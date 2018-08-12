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После развода с Сергеем Шнуровым Матильда хочет разорить экс-супруга

После развода с Сергеем Шнуровым Матильда хочет разорить экс-супруга. Журналисты узнали, что она решила присвоить себе 90% состояния лидера «Ленинграда».

После развода с Сергеем Шнуровым Матильда хочет разорить экс-супруга

В Сети уже начали появляться многочисленные слухи о том, что звездная пара распалась из-за измены супруги, о которой узнал Шнуров. Сами артисты никакой конкретики в сложившуюся ситуацию не вносит. Сергей публикует в социальных сетях двусмысленные стихи, которые, посвящены бывшей избраннице, а Матильда просто молчит. Весной текущего года жена лидера «Ленинграда» отправилась на тренинги личностного роста во Францию. А когда она вернулась, заявила своему звездному супругу, что он «недостаточно глубок и тормозит ее развитие», и именно по этой причине им больше не нужно жить вместе.

После развода с Сергеем Шнуровым Матильда хочет разорить экс-супруга

По инсайдерской информации дело было вовсе не в этом, просто Матильда к тому времени уже познакомилась и общалась с состоятельным банкиром и даже вступила с ним в отношения, а через некоторое время предъявила Шнурову официальные бракоразводные документы, судя по которым ей должно отойти 90% состояния знаменитого артиста. Но пока не ясно согласится ли с этим сам Сергей, поскольку он никак не комментирует подобные заявления.

 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 10:30
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