Модный эксперт Александр Васильев раскритиковал наряд Ксении Бородиной
В Баку завершился популярный музыкальный фестиваль «Жара», который почтили своим присутствием многие отечественные звезды.
Одной из знаменитостей, прибывшей на мероприятие стала ведущая «Дом-2» Ксения Бородина.
Для выхода «в свет» Ксения выбрала зеленое платье-бюстье от Diana Gazaryan, однако известный историк моды и критик Александр Васильев разбил его «в пух и прах».
Так Васильев отметил, что хотя цвет наряда Бородиной к лицу, сама модель платья имеет существенные недостатки.
«Я приветствую платья с бюстье, но не настолько присборенными. Крой создает впечатление некоего кулька на груди, и это не пойдет ни одной женщине. Сережки, которые подчеркивают тонкую длинную шею, хороши. Часы надо снять. И крестик тоже. Я бы точно отрезал и эту нелепую бахрому на подоле, которая более уместна на зимнем празднике под крики гостей «Елочка, гори!», - высказал свое мнение Александр.
Также эксперт в мире моды отметил неудачный образ фигуристки Татьяны Навки, которая в своем белом платье и поясной сумкой выглядела излишне полной.
Одной из знаменитостей, прибывшей на мероприятие стала ведущая «Дом-2» Ксения Бородина.
Для выхода «в свет» Ксения выбрала зеленое платье-бюстье от Diana Gazaryan, однако известный историк моды и критик Александр Васильев разбил его «в пух и прах».
Так Васильев отметил, что хотя цвет наряда Бородиной к лицу, сама модель платья имеет существенные недостатки.
«Я приветствую платья с бюстье, но не настолько присборенными. Крой создает впечатление некоего кулька на груди, и это не пойдет ни одной женщине. Сережки, которые подчеркивают тонкую длинную шею, хороши. Часы надо снять. И крестик тоже. Я бы точно отрезал и эту нелепую бахрому на подоле, которая более уместна на зимнем празднике под крики гостей «Елочка, гори!», - высказал свое мнение Александр.
Также эксперт в мире моды отметил неудачный образ фигуристки Татьяны Навки, которая в своем белом платье и поясной сумкой выглядела излишне полной.