Модный эксперт Александр Васильев раскритиковал наряд Ксении Бородиной

Одной из знаменитостей, прибывшей на мероприятие стала ведущая «Дом-2» Ксения Бородина.Для выхода «в свет» Ксения выбрала зеленое платье-бюстье от Diana Gazaryan, однако известный историк моды и критик Александр Васильев разбил его «в пух и прах».Так Васильев отметил, что хотя цвет наряда Бородиной к лицу, сама модель платья имеет существенные недостатки., - высказал свое мнение Александр.Также эксперт в мире моды отметил неудачный образ фигуристки Татьяны Навки, которая в своем белом платье и поясной сумкой выглядела излишне полной.