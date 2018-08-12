Писательница Юлия Шилова закрутила новый роман через несколько месяцев после смерти мужа

Шилова познакомилась со своим третьим супругом в Черногории на вечеринке у друзей, эту встречу она называла судьбоносной. Брак между Юлией и черногорцем Бо больше был похож на гостевой, несмотря на это пара обвенчалась в церкви. Супруг писательницы скончался во время отдыха на Кубе в начале 2018 года, до последнего она не комментировала смерть любимого Бо, но сейчас решила рассказать о той роковой поездке. По словам женщины, её супруг совсем себя не берёг и плохо относился к своему здоровью, после чего умер в 47 лет.Сейчас у Юлии Шиловой новый роман, но замуж в ближайшее время она выходить не планирует. Однако ходить всю жизнь в трауре она тоже не намерена. По мнению писательницы, когда после пережитого горя человек может снова почувствовать счастье, то это можно назвать сильным поступком.