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Писательница Юлия Шилова закрутила новый роман через несколько месяцев после смерти мужа

Юлия Шилова через несколько месяцев после смерти третьего мужа закрутила новый роман. Родственники супруга отнеслись к этому отрицательно и теперь писательнице «перемывают кости».

Шилова познакомилась со своим третьим супругом в Черногории на вечеринке у друзей, эту встречу она называла судьбоносной. Брак между Юлией и черногорцем Бо больше был похож на гостевой, несмотря на это пара обвенчалась в церкви. Супруг писательницы скончался во время отдыха на Кубе в начале 2018 года, до последнего она не комментировала смерть любимого Бо, но сейчас решила рассказать о той роковой поездке. По словам женщины, её супруг совсем себя не берёг и плохо относился к своему здоровью, после чего умер в 47 лет.

Писательница Юлия Шилова закрутила новый роман через несколько месяцев после смерти мужа


Сейчас у Юлии Шиловой новый роман, но замуж в ближайшее время она выходить не планирует. Однако ходить всю жизнь в трауре она тоже не намерена. По мнению писательницы, когда после пережитого горя человек может снова почувствовать счастье, то это можно назвать сильным поступком.

 
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Общество / Культура
Добавил: Алина Сегодня, 09:45
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