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Дональд Трамп прокомментировал книгу своей экс-помощницы: «Она жалкая»

Дональд Трамп прокомментировал книгу своей экс-помощницы Омаросы Манигол-Ньюман. В ней американский президент называется "расистом", который страдает от "психической болезни".

Дональд Трамп прокомментировал книгу своей экс-помощницы: «Она жалкая»


Трамп в беседе с представителями прессы негативно высказался по поводу такой публикации. Глава США в Бедминстере на митинге байкеров сказал, что Омароса Манигол-Ньюман «жалкая». Между тем помощница американского лидера заявила, что видела, как он в Белом доме жевал лист бумаги. Это произошло после его встречи с бывшим своим юристом Майклом Коэном.

По словам автора книги, Дональд Трамп был довольно брезгливым человеком. Если ему пришлось съесть записку, в ней, по всей видимости, были очень щекотливые сведения.

 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 09:30
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