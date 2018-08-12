Дональд Трамп прокомментировал книгу своей экс-помощницы: «Она жалкая»

Трамп в беседе с представителями прессы негативно высказался по поводу такой публикации. Глава США в Бедминстере на митинге байкеров сказал, что Омароса Манигол-Ньюман «жалкая». Между тем помощница американского лидера заявила, что видела, как он в Белом доме жевал лист бумаги. Это произошло после его встречи с бывшим своим юристом Майклом Коэном.По словам автора книги, Дональд Трамп был довольно брезгливым человеком. Если ему пришлось съесть записку, в ней, по всей видимости, были очень щекотливые сведения.