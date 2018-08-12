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Ученые: Кошки могут продлить жизнь мужчинам до 85 лет

Шотландские ученые провели масштабное исследование с участием 10000 добровольцев. Они выяснили, что кошки могут продлить жизнь мужчинам до 85 лет.

Кроме того, владельцы домашних питомцев на 20% меньше страдают от инсульта или инфаркта по сравнению с их сверстниками. Животные помогают человеку снять стресс и нормализовать давление, когда он гладит их по шерсти. Мурлыканье пушистых красавиц благотворно действует на головной мозг, помогая ему в выработке серотонина.

Ученые: Кошки могут продлить жизнь мужчинам до 85 лет


После таких сеансов кошачьей терапии у людей стабилизируется психика, сердце работает в нормальном ритме, а также быстро заживают поврежденные ткани мышц. Раньше ученые опровергли мифы о продлевающем жизнь спорте, так как многие особы слишком переживают за количество сделанных упражнений, испытывая стресс. Такие эмоции негативно отражаются на организме и вызывают различные недуги.

 
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 08:45
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