СМИ: 43-летнюю Анджелину Джоли госпитализировали с психическим расстройством

Навязчивая мысль о лишнем весе свела экс-супругу Брэда Питта в клинику для тех, кто страдает от психической анорексии и булемии. На сегодняшний день вес 43-летней Анджелины Джоли снизился до 44 килограммов. Однако кинозвезде он кажется избыточным.По сообщению от СМИ, знаменитость в данной клинике частый гость. Джоли уже оказывалась под присмотром врачей в те времена, когда была супругой актера. В СМИ полагают, что причиной психического расстройства мог стать бракоразводный процесс. Около двух недель актриса проведет в больнице. В связи с этим приостановлены съемки второй части сиквела «Малефисента», в которой она исполняет главную роль.