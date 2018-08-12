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СМИ: 43-летнюю Анджелину Джоли госпитализировали с психическим расстройством

В СМИ появилась информация о том, что известную голливудскую актрису Анджелину Джоли госпитализировали с психическим расстройством. У 43-летней звезды появилась навязчивая мысль об избыточном весе.

СМИ: 43-летнюю Анджелину Джоли госпитализировали с психическим расстройством


Навязчивая мысль о лишнем весе свела экс-супругу Брэда Питта в клинику для тех, кто страдает от психической анорексии и булемии. На сегодняшний день вес 43-летней Анджелины Джоли снизился до 44 килограммов. Однако кинозвезде он кажется избыточным.

По сообщению от СМИ, знаменитость в данной клинике частый гость. Джоли уже оказывалась под присмотром врачей в те времена, когда была супругой актера. В СМИ полагают, что причиной психического расстройства мог стать бракоразводный процесс. Около двух недель актриса проведет в больнице. В связи с этим приостановлены съемки второй части сиквела «Малефисента», в которой она исполняет главную роль.

 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Берсенёва Ирина Сегодня, 09:15
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