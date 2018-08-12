На «Дом-2» процветает алкоголизм

При этом организаторы предпочитают не замечать таких участников, как Майю Донцову, Сашу Черно, Шабарина и Ендальцеву и других, у которых на лице уже видны пагубные следы алкоголизма.Понятно, что оргам не приходится тратиться на креативщиков, ведь в нетрезвом состоянии люди могут подкинуть тот еще сюжетец.Немалое удивление телезрителей вызывает тот факт, что участницы телестройки могут перепить многих представителей сильного пола и при своих 50 кг способны влить в себя неимоверное количество «виноградного сока».Под воздействием алкоголя миловидные лица девушек меняются и становятся омерзительными, а с такими литражами потребляемого алкоголя, «Дом-2» вскоре превратится в шоу «Наркодиспансер» или «Вытрезвитель».