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На «Дом-2» процветает алкоголизм

Тема алкоголизма на реалити-шоу «Дом-2» уже давно обсуждается между зрителями, которым не по душе такая «реклама» «виноградного сока».

При этом организаторы предпочитают не замечать таких участников, как Майю Донцову, Сашу Черно, Шабарина и Ендальцеву и других, у которых на лице уже видны пагубные следы алкоголизма.

На «Дом-2» процветает алкоголизм

Понятно, что оргам не приходится тратиться на креативщиков, ведь в нетрезвом состоянии люди могут подкинуть тот еще сюжетец.

На «Дом-2» процветает алкоголизм

Немалое удивление телезрителей вызывает тот факт, что участницы телестройки могут перепить многих представителей сильного пола и при своих 50 кг способны влить в себя неимоверное количество «виноградного сока».

На «Дом-2» процветает алкоголизм

Под воздействием алкоголя миловидные лица девушек меняются и становятся омерзительными, а с такими литражами потребляемого алкоголя, «Дом-2» вскоре превратится в шоу «Наркодиспансер» или «Вытрезвитель».

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 07:44
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