Евгений Петросян, несмотря на развод, отдыхает в Крыму

Артист предпочитает игнорировать вопрос о бракоразводном процессе и не думать о том, как поделить имущество, нажитое в совместном браке со Степаненко. Петросян активно проводит лето, на первом суде он не присутствовал, потому что у него в Сочи были съёмки, а накануне второго судебного разбирательства артист уехал в Крым. Разводом Евгения Петросяна занимается адвокат Сергей Жорин, на которого знаменитость переложил все заботы и обязанности.По словам юмориста, он верит в мирное соглашение со своей супругой, поэтому считает, что не следует раздувать скандал из-за развода. Также Петросян рассчитывает на то, что их творческий тандем с Еленой Степаненко сохранится из-за любви зрителей.