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Евгений Петросян, несмотря на развод, отдыхает в Крыму

Евгений Петросян отдыхает в Крыму, несмотря на развод с Еленой Степаненко. Юморист приехал на полуостров посетить ежегодный форум «Таврида», на котором проведёт свои мастер-классы.

Артист предпочитает игнорировать вопрос о бракоразводном процессе и не думать о том, как поделить имущество, нажитое в совместном браке со Степаненко. Петросян активно проводит лето, на первом суде он не присутствовал, потому что у него в Сочи были съёмки, а накануне второго судебного разбирательства артист уехал в Крым. Разводом Евгения Петросяна занимается адвокат Сергей Жорин, на которого знаменитость переложил все заботы и обязанности.

Евгений Петросян, несмотря на развод, отдыхает в Крыму


По словам юмориста, он верит в мирное соглашение со своей супругой, поэтому считает, что не следует раздувать скандал из-за развода. Также Петросян рассчитывает на то, что их творческий тандем с Еленой Степаненко сохранится из-за любви зрителей.

 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 08:35
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