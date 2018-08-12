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Мария Погребняк показала поклонникам фото со свекровью в Instagram

Мария Погребняк очень любит своего супруга Павла и дружит с его матерью Ларисой. Находясь на турецком курорте, красавица ежедневно публикует новые экзотические фото в Instagram, а сейчас показала поклонникам сюжет со свекровью,которую можно принять за ее сверстницу.

Мария Погребняк показала поклонникам фото со свекровью в Instagram


В то время, как Алена Шишкова и Анастасия Решетова проводят время на Лазурном берегу с Тимати и его родственниками, другая знаменитость – Мария Погребняк – отдыхает в Турции со своей семьей и друзьями.

Каждый день супруга Павла Погребняка балует многочисленных подписчиков в Instagram фотографиями в роскошных купальниках. Судя по различным образам, мама троих детей взяла их в огромном количестве. Подписчики были в восторге, смотря на двух красавиц, позирующих перед камерами в бикини. Ларису Погребняк можно было легко назвать подругой Марии, ведь на фото можно увидеть, что эта женщина стройна так же, как и ее молодая невестка.

 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Берсенёва Ирина Сегодня, 08:20
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