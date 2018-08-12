Мария Погребняк показала поклонникам фото со свекровью в Instagram

В то время, как Алена Шишкова и Анастасия Решетова проводят время на Лазурном берегу с Тимати и его родственниками, другая знаменитость – Мария Погребняк – отдыхает в Турции со своей семьей и друзьями.Каждый день супруга Павла Погребняка балует многочисленных подписчиков в Instagram фотографиями в роскошных купальниках. Судя по различным образам, мама троих детей взяла их в огромном количестве. Подписчики были в восторге, смотря на двух красавиц, позирующих перед камерами в бикини. Ларису Погребняк можно было легко назвать подругой Марии, ведь на фото можно увидеть, что эта женщина стройна так же, как и ее молодая невестка.