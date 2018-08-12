Филипп Киркоров худеет по специальной диете известного блогера

Филипп Киркоров тщательно готовится к широкомасштабному туру по городам США и Германии. Для того, чтобы впечатлять своих многочисленных поклонников не только новой концертной программой, но и шикарными костюмами в стройном теле, звезда российского шоу-бизнеса решил привести себя в форму. Для этого он решил придерживаться специальной диеты, разработанной специально для него известным блогером Денисом Маркеловым.Данная система похудения очень помогает Филиппу Бедросовичу. Певец подписался на профиль блогера в социальной сети и сообщил, что блог Маркелова – отличная мотивация. Киркоров пригласил тренера на свое выступление в Турции, а после концерта они за чашкой кофе обсудили проблемы питания. Сейчас, придерживаясь этой самой диеты, Филипп Киркоров похудел на десять килограммов, чем очень гордится, а также чувствует себя превосходно в новой форме.