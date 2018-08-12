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Тюнинг-ателье G-Power разработало 800-сильный универсал Mercedes-AMG E63 S

Специалисты тюнинг-ателье G-Power доработали заряженный универсал Mercedes-Benz AMG E63 S. В результате автомобиль стал выдавать 800 лошадиных сил.

Базовая версия универсала комплектуется 8-цилиндровым двигателем объёмом 4,0 литра мощностью 612 лошадиных сил. При этом максимальная скорость автомобиля ограничена 250 км/час.

Тюнинг-ателье G-Power разработало 800-сильный универсал Mercedes-AMG E63 S


Тюнеры решили обновить все узлы силового агрегата, в результате чего появилась новая турбина, выхлопная система из нержавеющей стали и «перепрошитый» блок управления. После доработки Mercedes-Benz AMG E63 S стал выдавать 800 «лошадей», а его максимальная скорость увеличилась до 340 км/час.

Также тюнеры поставили универсал на эксклюзивные колёсные диски G-Power Hurricane RR диаметром 20 дюймов. Стоимость пакета доработок составила 23 000 евро, что эквивалентно 1,6 миллиона рублей.

 
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Добавил: Алина Сегодня, 08:10
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