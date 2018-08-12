Рита Дакота и Влад Соколовский разводятся и делят имущество

После трех лет брака Рита Дакота и Влад Соколовский решили развестись. Расставание некогда самой крепкой и эффективной пары в российском шоу-бизнесе происходит едва ли не после самого рождения дочери Мии. Для многих поклонников звездной четы эта новость оказалась полной неожиданностью. В своем Instagram-аккаунте певица написала, что все, что казалось «красивой картинкой, семьей, преданностью и любовью», оказалось таковым только для нее одной в их семье. Основной причиной развода, по словам самой Дакоты, оказались частые измены супруга. Она подчеркнула, что об этом знали почти все, кто ее окружал и даже отец Соколовского.Сейчас пара находится на той стадии развода, когда происходит раздел нажитого имущества. Сама Рита находится в Греции, куда улетела, отменив все концерты, чтобы немного отвлечься от произошедшего. Поклонники певицы никак не могли поверить в то, что она написала у себя на странице, и все же большинство подписчиков выразило слова поддержки в своих комментариях.