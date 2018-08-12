Новый хэтчбек Toyota Corolla может стать гибридом

Эксперты считают, что японские производители при создании «заряженной» версии хэтчбека не будут использовать высокопроизводительный турбодвигатель, скорее всего новинка получит гибридную силовую установку. В компании Toyota подтвердили, что над подобным автомобилем они уже работают.Специалисты не исключают, что в основе гибридной установки будет лежать бензиновый двигатель, который будет передавать крутящий момент на передние колёса. В то время как электрический мотор будет отвечать за работу задней оси. Аналогичный силовой агрегат установлен на RAV4, общей производительностью 194 лошадиные силы.