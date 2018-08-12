Новый хэтчбек Toyota Corolla может стать гибридом
Компания Toyota планирует выпустить «заряженный» хэтчбек. Новинку построят на базе модели Corolla, оснастив гибридным силовым агрегатом.
Эксперты считают, что японские производители при создании «заряженной» версии хэтчбека не будут использовать высокопроизводительный турбодвигатель, скорее всего новинка получит гибридную силовую установку. В компании Toyota подтвердили, что над подобным автомобилем они уже работают.
Специалисты не исключают, что в основе гибридной установки будет лежать бензиновый двигатель, который будет передавать крутящий момент на передние колёса. В то время как электрический мотор будет отвечать за работу задней оси. Аналогичный силовой агрегат установлен на RAV4, общей производительностью 194 лошадиные силы.
Эксперты считают, что японские производители при создании «заряженной» версии хэтчбека не будут использовать высокопроизводительный турбодвигатель, скорее всего новинка получит гибридную силовую установку. В компании Toyota подтвердили, что над подобным автомобилем они уже работают.
Специалисты не исключают, что в основе гибридной установки будет лежать бензиновый двигатель, который будет передавать крутящий момент на передние колёса. В то время как электрический мотор будет отвечать за работу задней оси. Аналогичный силовой агрегат установлен на RAV4, общей производительностью 194 лошадиные силы.
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Добавил: Алина Сегодня, 06:49