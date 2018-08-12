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Призраки шотландского замка Глэмис до сих пор убивают желающих найти сокровища смельчаков

Шотландцы прекрасно знают о проделках призраков из замка Глэмис, где веками жили представители королевских династий. Они до сих пор убивают смельчаков, желающих найти сокровища, а также лишают людей рассудка.

Призраки шотландского замка Глэмис до сих пор убивают желающих найти сокровища смельчаков


Авантюристы из разных стран не обращали внимания на такие мелочи, считая рассказы местных жителей легендами, а в 20-х годах журналист Клайд Мринич тоже узнал о бриллиантах и других ценностях, спрятанных в этом уголке страны. Он решил проверить сведения, исследуя архивы в библиотеках, но пока не думал совершать путешествие. Его невеста сразу собралась на поиски клада, отметив, что он поможет им не испытывать нужды после свадьбы.

Чтобы не привлекать к себе внимание шотландцев, пара разработала план, согласно которому молодая особа сначала интересовалась историей замка, а также внимательно читала предания о владельцах, оставивших потомкам свое наследие. Она сразу поняла, где зарыты сокровища, после чего любители приключений надели на себя саваны и притворились призраками. Испуганные слуги предпочли держаться подальше от выходцев из иного мира, так что влюбленные забрали свою добычу и уехали в Бразилию.

Призраки шотландского замка Глэмис до сих пор убивают желающих найти сокровища смельчаков


Мужчина написал книгу, в которой подробно изложил информацию обо всех жертвах замка с момента его основания. В 1034 году на его месте стоял охотничий домик, где был убит король Малькольм. Граф Глэмис стал изменником и запер своего монарха в чулане, после чего пошел за топором. Пленнику удалось вытащить из стены кирпич и спрятать перчатку с камнями в тайнике, но он не смог воспользоваться своими ценностями.

С тех пор призрак венценосной особы бродит по комнатам, пытаясь найти свою вещь, пока колокола из часовни звонят без присутствия людей. Убийца сразу поплатился жизнью за свой поступок, после чего сторонники жертвы выбросили его изуродованное тело в пруд. Новым владельцем этого места стал граф Стратмор, построивший замок, который потом продолжался перестраиваться до 18 века.

Вот только призраки не желали покидать знакомые места и продолжали охранять богатства, пока в 1888 году новый аристократ не нашел заветную кладку. Тогда почти все ценности ушли в казну Шотландии, а этот человек продолжал жить вместе с фантомами, надеясь, что они покажут новые тайники.

Призраки шотландского замка Глэмис до сих пор убивают желающих найти сокровища смельчаков


Его наследник нашел в нише над потолком большую чашу, украшенную золотом и бриллиантами, которая принадлежала королю Роберту. Он заметил необычное пятно на стене во время конной прогулки, но потом был шокирован открывшейся картиной после разбора кладки слугами. В замурованной комнате за столом сидели скелеты 10 мужчин, которые были похоронены заживо после роскошного пира. Их останки похоронили на кладбище, но каждую ночь призрачные фигуры жертв снова возвращались в эту часть здания, неся с собой странный сосуд.

Заинтригованный хозяин решил остаться в жутком помещении, после чего заметил уникальный раритет предков. Он долгое время скрывал его от любопытных глаз, но потом решил передать властям страны, получив большое вознаграждение. Однако месть потревоженных мертвецов была быстрой, потому что родной племянник героя истории застрелил его, желая завладеть состоянием, но потом умер сам, не имея возможности скрыться от полиции.

Призраки шотландского замка Глэмис до сих пор убивают желающих найти сокровища смельчаков


Серая Дама тоже является хранительницей ценностей и часто появляется перед глазами пораженных туристов. Леди Джанет после смерти супруга осталась одна с четырьмя детьми, но король Яков ненавидел ее брата, а потому назвал женщину ведьмой. В 1567 году невинную жертву сожгли на костре, а Глэмис стал собственностью раскаявшегося в старости монарха. Он вернул владения наследнику этой особы, ставшей часто появляться в часовне.

Местный печник в 1910 году нашел сосуд с драгоценностями, когда чистил камин, вот только он сошел с ума и с не смог воспользоваться проклятым даром. Журналисту и его спутнице просто повезло остаться в живых и унести с собой часть запретных сокровищ, но они тоже видели вспышки света и слышали жуткий смех незримых существ. Бриллианты лежали рядом с останками новых жертв замка, вот только реальные событий, описанные в его книге, только раззадорили любителей кладов.

 
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Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 08:00
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