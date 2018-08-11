По мнению зрителей, Ольга Рапунцель является самой высокооплачиваемой участницей «Дома-2»

Так, на данный момент чаще всех в выпусках показывают семейство Рапунцелей, а потому логично предположить, что в периметре у них самое большое жалование.Причем, по мнению поклонников реалити-шоу, на первом месте по финансам находится Оля, которая сменила свой образ «глупенькой капризной дурочки», на рассудительную и заботящуюся мать.Глядя на то, как сейчас Рапунцель ведет себя на Поляне, мало кого из рекламодателей волнует тот факт, что некогда она позировала совершенно голой перед веб-камерами и ее позорные фотографии до сих пор гуляют по Сети.Девушке настолько удалось поменять к себе отношение, что большинство презирающих ее зрителей, начали заступаться за нее, а также следить за обновлениями в ее микроблоге. Недавно она даже хвасталась, что число ее подписчиков в соцсети Instagram перевалило за отметку в 700 тысяч человек, что несомненно на руку многим рекламодателям.Поэтому Оля на данный момент по-настоящему мега-звезда, какой она себя считала до рождения дочери, и рекламирует на своей странице различные услуги и товары, в том числе и детские, отчего ее заработок только растет.