Стало известно, что Брэд Питт дал кредит Анджелине Джоли

Адвокат звезды Саманта Блей Деджан рассказала, что иск со стороны ее бывшего избранника является наглой попыткой запутать правосудие и отвлечь внимание от того, что артист не полностью выполнил свои юридические обязательства по финансовой поддержке детей. Представители Брэдда Питта утверждают, что он заботится о своих детях и выделил более 1,5 миллиона долларов на содержание Анджелины Джоли и их шестерых наследников. Защитники уверены, что эти деньги пошли на оплату поездок, врачей и телохранителей для детей. А кредит в 8 миллионов знаменитость дал своей бывшей супруге на покупку дома в Англии, где она могла бы проживать с ребятами.На это адвокат актрисы заявила, что согласно законодательству страны, кредит не является финансовой поддержкой детей. Представительница актрисы особо отметила, что супруг попросил ее подопечную покинуть дом, в котором они проживали всей семьей и именно поэтому знаменитости нужно было купить новое жилье. Артистка попросила его помочь оплатить новое жилье, но актер имел свое мнение по такому поводу.