Стало известно, что Брэд Питт дал кредит Анджелине Джоли
Анджелина Джоли, на очередном заседание суда, пояснила слова Брэда Питта, который на содержание детей 8 миллионов долларов. Актриса подчеркнула, что эта сумма является кредитом на покупку дома.
Адвокат звезды Саманта Блей Деджан рассказала, что иск со стороны ее бывшего избранника является наглой попыткой запутать правосудие и отвлечь внимание от того, что артист не полностью выполнил свои юридические обязательства по финансовой поддержке детей. Представители Брэдда Питта утверждают, что он заботится о своих детях и выделил более 1,5 миллиона долларов на содержание Анджелины Джоли и их шестерых наследников. Защитники уверены, что эти деньги пошли на оплату поездок, врачей и телохранителей для детей. А кредит в 8 миллионов знаменитость дал своей бывшей супруге на покупку дома в Англии, где она могла бы проживать с ребятами.
На это адвокат актрисы заявила, что согласно законодательству страны, кредит не является финансовой поддержкой детей. Представительница актрисы особо отметила, что супруг попросил ее подопечную покинуть дом, в котором они проживали всей семьей и именно поэтому знаменитости нужно было купить новое жилье. Артистка попросила его помочь оплатить новое жилье, но актер имел свое мнение по такому поводу.
Адвокат звезды Саманта Блей Деджан рассказала, что иск со стороны ее бывшего избранника является наглой попыткой запутать правосудие и отвлечь внимание от того, что артист не полностью выполнил свои юридические обязательства по финансовой поддержке детей. Представители Брэдда Питта утверждают, что он заботится о своих детях и выделил более 1,5 миллиона долларов на содержание Анджелины Джоли и их шестерых наследников. Защитники уверены, что эти деньги пошли на оплату поездок, врачей и телохранителей для детей. А кредит в 8 миллионов знаменитость дал своей бывшей супруге на покупку дома в Англии, где она могла бы проживать с ребятами.
На это адвокат актрисы заявила, что согласно законодательству страны, кредит не является финансовой поддержкой детей. Представительница актрисы особо отметила, что супруг попросил ее подопечную покинуть дом, в котором они проживали всей семьей и именно поэтому знаменитости нужно было купить новое жилье. Артистка попросила его помочь оплатить новое жилье, но актер имел свое мнение по такому поводу.