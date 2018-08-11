Евгения Феофилактова не стыдится своего округлого животика

«Я никогда не была обладательницей плоского животика, но если честно, меня это не особо расстраивало. А тут еще и прочитала, что многим мужчинам даже нравится небольшой округлый животик», - написала она недавно в своем микроблоге, поинтересовавшись у подписчиц, каких девушек предпочитают их знакомые и мужчины.

В социальной сети Instagram на девушку подписано более 1,4 миллиона человек, которые пристально следят не только за достижениями и личной жизнью, но и за ее внешним видом. Многие пользователи Сети считают Женю идеалом красоты и стараются равняться на нее, однако есть и хейтеры, которые всегда пытаются найти все недостатки.Так, к примеру, на одной из последних фотографий недоброжелатели заприметили у Феофилактовой округлый живот и стали писать о том, что она поправилась. Но сама экс-участница реалити-шоу не считает наличие животика своим недостатком, о чем не скрывая говорит поклонникам.По мнению Жени, в современном мире совсем не сложно соответствовать вкусам и предпочтениям сильной половины человечества, поскольку благодаря правильному питанию и тренировкам сделать животик подтянутым или наоборот округлым проще простого.Стоит отметить, что многие согласились со словами Феофилактовой. В комментариях они стали писать о том, что ей не в коем случае не нужно худеть, поскольку сейчас она выглядит просто идеально и является мечтой большинства мужчин.