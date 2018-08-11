АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Загадки подземных пещер и подводного города острова Пасхи завели в тупик самых известных светил науки
EUR 76.68 USD 66.91
Курс валют на 11.08.2018

Евгения Феофилактова не стыдится своего округлого животика

Ни для кого не секрет, что звезда «Дома-2» Евгения Феофилактова пользуется огромным вниманием и любовью зрителей телепроекта, несмотря на то, что за ворота она ушла несколько лет назад.

В социальной сети Instagram на девушку подписано более 1,4 миллиона человек, которые пристально следят не только за достижениями и личной жизнью, но и за ее внешним видом. Многие пользователи Сети считают Женю идеалом красоты и стараются равняться на нее, однако есть и хейтеры, которые всегда пытаются найти все недостатки.

Евгения Феофилактова не стыдится своего округлого животика

Так, к примеру, на одной из последних фотографий недоброжелатели заприметили у Феофилактовой округлый живот и стали писать о том, что она поправилась. Но сама экс-участница реалити-шоу не считает наличие животика своим недостатком, о чем не скрывая говорит поклонникам.

«Я никогда не была обладательницей плоского животика, но если честно, меня это не особо расстраивало. А тут еще и прочитала, что многим мужчинам даже нравится небольшой округлый животик», - написала она недавно в своем микроблоге, поинтересовавшись у подписчиц, каких девушек предпочитают их знакомые и мужчины.

Евгения Феофилактова не стыдится своего округлого животика

По мнению Жени, в современном мире совсем не сложно соответствовать вкусам и предпочтениям сильной половины человечества, поскольку благодаря правильному питанию и тренировкам сделать животик подтянутым или наоборот округлым проще простого.

Стоит отметить, что многие согласились со словами Феофилактовой. В комментариях они стали писать о том, что ей не в коем случае не нужно худеть, поскольку сейчас она выглядит просто идеально и является мечтой большинства мужчин.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 20:08
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Смартфоны Samsung продают на eBay с большой
По мнению зрителей, Ольга Рапунцель является
В NASA разрабатывают робота для поиска
Евгения Феофилактова не стыдится своего округлого
Hyundai возглавил российский топ популярных
Поклонники Волочковой осудили балерину за
Ученые назвали место для выживания людей в случае
Андрей Чуев выставил на продажу коттеджи, которые
Найдены следы столкновения Солнечной системы с
Фильму «Семнадцать мгновений весны» исполняется
Samsung Galaxy Watch эксперты сравнили с Apple
Зрители «Дома-2» в шоке от рациона худеющей
Опубликован ТОП-5 онкологически опасных профессий
Флагман Samsung Galaxy Note 9 проиграл «китайцам»
Сын Рудковской и Плющенко растрогал своими
Попрошайки в соцсети Instagram «затюкали со всех
В Подмосковье в массовом ДТП погиб человек
Эксперты составили ТОП-8 лучших кроссоверов
Любовь Толкалина поделилась с поклонниками
Уфологи зафиксировали огромный НЛО в области
Во Вьетнаме на берег моря выбросило уродливого
Охотник за призраками рассказал об ужасах
Появились характеристики нового «бюджетного»
Лайма Вайкуле заявила, что в Крым не поедет ни за
Хейтеры смеются над входной дверью богатых
В возвращающийся из Болгарии самолет с
В церемонию вручения кинопремии «Оскар» внесут
Планету Нибиру заменила новая космическая убийца
Половина автомобилей Ford в РФ продается в кредит
Александра Артемова пожаловалась на сильные
Просмотреть все новости