Состоялся первый тест-драйв электрического современного кроссовера Audi E-Tron

E-Tron будет схож с прочими недавними кроссоверами, внедорожниками Audi с низкой крышей. В модели установлено два электродвигателя, которые питаются литий-ионным аккумулятором на 95 киловатт-часов. Двигатели вместе генерируют 402 л. с. Авто до первой сотни разгоняется за 6 сек. Максимальная скорость ограничивается электроникой до 195 км/час. Вместо зеркал заднего вида используются камеры. За счёт того, что камеры меньше зеркал, улучшается аэродинамика и дальность езды. Футуристичная информационно-развлекательная современная система MMI обеспечивает отличную графику, простой в применении интерфейс, пьезоэлектрические точки касания, производящие ощущение аналоговых кнопок.При этом остальная часть интерьера авто в дизайне ничем не примечательна. Здесь имеется большое количество пластиковой отделки с полосками металла.