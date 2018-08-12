Орнелла Мути на сцене Кремлевского дворца сыграет в спектакле "Хрустальный дворец"
В Государственном Кремлевском дворце 10 сентября состоится премьера международного спектакля с элементами оперы и балета «Хрустальный дворец». В ней участвует актриса из Италии Орнелла Мути, а также артисты Михайловского театра и Большого театра России.
Театральная постановка будет показана в Москве только один раз. Главным организатором проекта является EFSC (Европейский фонд поддержки культуры), который возглавляет Константин Ишханов. Показ балета в столице организован совместно с Государственным Кремлевским дворцом и АПКИ.
В пошедшем году на Мальте состоялась премьера "Хрустального дворца", которая была приурочена к пятидесятилетию установления дипломатических отношений между Республикой Мальта и Российской Федерацией. Театральная постановка также с успехом была показана в Армении, а сейчас предстоит ее премьера в России.
Театральная постановка будет показана в Москве только один раз. Главным организатором проекта является EFSC (Европейский фонд поддержки культуры), который возглавляет Константин Ишханов. Показ балета в столице организован совместно с Государственным Кремлевским дворцом и АПКИ.
В пошедшем году на Мальте состоялась премьера "Хрустального дворца", которая была приурочена к пятидесятилетию установления дипломатических отношений между Республикой Мальта и Российской Федерацией. Театральная постановка также с успехом была показана в Армении, а сейчас предстоит ее премьера в России.
Культура
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 07:00