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"Зона 51" ищет пилота для выполнения секретных правительственных заданий

Стало известно, что руководство "Зоны 51" ищет специалиста на должность пилота для выполнения различных секретных заданий. К кандидатам предъявляются высокие требования.

"Зона 51" ищет пилота для выполнения секретных правительственных заданий


Сообщается, что набором занимается авиакомпания, которой разрешены полеты над территорией Зоны 51. Кандидаты должны быть из ряда офицеров и обладать высоким уровнем способностей в области пилотирования. Также известно, что получивший эту должность пилот будет летать на белом самолете, опознавательным знаком которого станет красная полоса. Больше на фюзеляже и крыльях летательного аппарата никаких других символов или надписей не будет.

Несмотря на то, что правительство США не подтверждает существование "Зоны 51", периодически информация о ней всплывает. К примеру, еще известно, что выбранному пилоту придется жить в Лас-Вегасе, поскольку, как утверждается, так он сможет жить рядом с работой.

 
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Добавил: Мирный Роман Сегодня, 06:45
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