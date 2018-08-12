"Зона 51" ищет пилота для выполнения секретных правительственных заданий

Сообщается, что набором занимается авиакомпания, которой разрешены полеты над территорией Зоны 51. Кандидаты должны быть из ряда офицеров и обладать высоким уровнем способностей в области пилотирования. Также известно, что получивший эту должность пилот будет летать на белом самолете, опознавательным знаком которого станет красная полоса. Больше на фюзеляже и крыльях летательного аппарата никаких других символов или надписей не будет.Несмотря на то, что правительство США не подтверждает существование "Зоны 51", периодически информация о ней всплывает. К примеру, еще известно, что выбранному пилоту придется жить в Лас-Вегасе, поскольку, как утверждается, так он сможет жить рядом с работой.