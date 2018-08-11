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Андрей Чуев выставил на продажу коттеджи, которые построил в Наро-Фоминске

Бывшего участника телепроекта «Дом-2» Андрея Чуева нельзя назвать человеком, который ставит перед собой цели и не достигает их. Так, несколько лет назад он мечтал выиграть квартиру в конкурсе «Человек года» и сделал это, однако на достигнутом не остановился.

Молодой человек решил сделать из одной квартиры целый жилой комплекс и искал среди коллег по реалити-шоу компаньоном, но среди всех на подобное согласилась только мама Александра Гобозова – Ольга Васильевна, которая мечтала переехать из Лермонтова поближе к Москве.

Андрей Чуев выставил на продажу коттеджи, которые построил в Наро-Фоминске

В итоге осуществить задумку Андрею удалось, хоть и не за год, а за 2,5. Он, как и обещал, перевез женщину в Наро-Фоминск и поселился там сам, женившись на 20-летней красавице из Донецка. И если раньше экс-звезда телестройки заверял, что оставшиеся квартиры отдаст своей бабушке и дочери, то теперь, как оказалось, он решил их продать.

Пользователи Сети нашли несколько объявлений из которых узнали, что за каждую половину дома площадью 75 кв.м. Чуев хочет получить 4,5 миллиона рублей. При этом он предлагает покупателям хороший ремонт, качественную новую мебель, отопление, горячую воду и все прочие коммуникации.

Андрей Чуев выставил на продажу коттеджи, которые построил в Наро-Фоминске

Заманчиво описывает молодой человек и территорию около дома, которая оснащена сигнализацией, парковочными местами, автоматическими воротами и другими необходимыми опциями. Однако он продает лишь дома, а это значит, что по документам он останется владельцем участка, на котором они построены.

Теперь публике любопытно, с чего вдруг Андрей решил изменить свое решение и не связана ли эта причина с той, по которой со своего дома хочет съехать та самая Ольга Васильевна, не прожив на участке и года. Но сам Чуев на подобные вопросы не отвечает.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 19:38
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