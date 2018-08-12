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Американский геолог предупредил жителей Земли об опасности влияния Нибиру

Как утверждает американский геолог Итан Троубридж, который во время своей карьеры работал в Геологическом ведомстве США, Нибиру может негативно повлиять на Землю. Он считает, что космический объект способен стать причиной глобальной катастрофы.

Американский геолог предупредил жителей Земли об опасности влияния Нибиру


Троубридж уверен в том, что ученые не сообщают о существовании Нибиру намеренно, чтобы не вызывать волнений в обществе. Тем не менее, влияние этой планеты на человечество очевидно. В качестве примеров эксперт привел ряд землетрясений, произошедших в разных регионах мира. Кроме этого он сообщил, что полное исчезновение африканского континента может произойти по причине приближения небесного тела. Все эти явления исходят от его гравитационных аномалий, меняющих поле Земли.

По словам геолога, Нибиру оказывает свое влияние и на другие планетарные тела Солнечной системы. На некоторых из них были зафиксированы извержения вулканов, что может свидетельствовать о сильной гравитации объекта.

 
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Наука
Добавил: Мирный Роман Сегодня, 06:00
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