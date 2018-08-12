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Борис Гребенщиков похвалил молодых исполнителей Монеточку и Васю Обломова

Борис Гребенщиков, являющийся лидером коллектива «Аквариум», похвалил молодых исполнителей песен - Монеточку и Васю Обломова.


В беседе с представителями СМИ Гребенщиков признался, что ему нравятся некоторые композиции Васи Обломова. Молодой певец большой молодец, при этом у него сердце и голова находятся в правильном месте. Однако, по мнению лидера группы «Аквариум», таких, к сожалению, очень мало.

Борис Гребенщиков похвалил молодых исполнителей Монеточку и Васю Обломова


Музыкант также хорошо отозвался по поводу проекта «Монеточка». По словам Бориса Гребенщикова, ему предложили записать дуэт с молодой артисткой на песню из кинофильма Егора Баранова «Гоголь», однако не сложилось. Артист сообщил, что слышал несколько ее композиций, которые, по его мнению, сделаны очень качественно, после чего поздравил продюсеров проекта и саму исполнительницу песен.

Борис Гребенщиков похвалил молодых исполнителей Монеточку и Васю Обломова


Ранее Земфира в грубой форме отозвалась о творчестве Монеточки, назвав голос девушки «омерзительным». Артистку поддержали Елена Ваенга и Диана Арбенина. Сергей Шнуров также встал на ее защиту и поддержал молодую певицу.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 05:35
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