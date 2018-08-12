Ученые научились хранить жидкость при низкой температуре без кристаллизации

Берк Уста, являющийся соавтором исследования, рассказал, что обычные растворы кристаллизуются при температуре ниже нуля градусов по Цельсию. При проведении очередных экспериментов получилось узнать, что отделение жидкости от воздуха позволяет сохранить ее в неизменном состоянии даже при температуре в минус 13 градусов по Цельсию. Этого удалось добиться путем применения оливкового или парафинового масла на углеводородной основе, при этом во время эксперимента они не смешались с жидкостью.В ходе испытаний над кровью были отмечены хорошие результаты. 100 миллилитров смеси эритроцитов удалось продержать в жидком состоянии в течение трех месяцев при температуре в минус 13 градусов по Цельсию. В будущем ученые собираются увеличить количество крови до 500 миллилитров.