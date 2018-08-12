АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Загадки подземных пещер и подводного города острова Пасхи завели в тупик самых известных светил науки
EUR 76.68 USD 66.91
Курс валют на 11.08.2018

Ученые научились хранить жидкость при низкой температуре без кристаллизации

Специалисты из Массачусетской больницы общего профиля в Бостоне смогли научиться хранить жидкость в условиях низких температур, при этом без образования кристаллов. По мнению авторов научной работы, это открытие позволит повысить качество условий хранения донорской крови.

Ученые научились хранить жидкость при низкой температуре без кристаллизации


Берк Уста, являющийся соавтором исследования, рассказал, что обычные растворы кристаллизуются при температуре ниже нуля градусов по Цельсию. При проведении очередных экспериментов получилось узнать, что отделение жидкости от воздуха позволяет сохранить ее в неизменном состоянии даже при температуре в минус 13 градусов по Цельсию. Этого удалось добиться путем применения оливкового или парафинового масла на углеводородной основе, при этом во время эксперимента они не смешались с жидкостью.

В ходе испытаний над кровью были отмечены хорошие результаты. 100 миллилитров смеси эритроцитов удалось продержать в жидком состоянии в течение трех месяцев при температуре в минус 13 градусов по Цельсию. В будущем ученые собираются увеличить количество крови до 500 миллилитров.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
Наука
Добавил: Мирный Роман Сегодня, 05:55
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Американский геолог предупредил жителей Земли об
Ученые научились хранить жидкость при низкой
Борис Гребенщиков похвалил молодых исполнителей
Тимати отдыхает на яхте в компании Алены Шишковой
Tesla наняла бывшего дизайнера Volvo
Ученые: Земля пытается избавиться от человечества
Снижение остроты зрения и проблемы с равновесием
В России Xiaomi увеличила цену на флагманскую
Составлен ТОП-5 самых продаваемых автомобилей на
Прокуратура не будет выдвигать обвинения против
В Латвии в защиту русских школ начался автопробег
Певица Валерия и Иосиф Пригожин были в восторге
Фанаты обсудили пикантное фото Ольги Серябкиной и
Леонид Ярмольник должен заплатить штраф 800 000
Мать конспиролога Макса Спирса перед его смертью
Американские ученые создали дозиметр на основе
Эксперты сравнили новый Motorola Moto Z3 с
Алексей Ягудин признался, что мечтает о третьей
Астрономы раскрыли тайну появления спутника у
Албанец застрелил восемь членов семьи и ответил
Светлана Пермякова продемонстрировала новые
NASA отложило запуск аппарата Parker Solar Probe
После развода гонорары Евгения Петросяна и Елены
Поклонники считают, что семье Таты и Валеры
Пользователи сетей восхищаются фигурой Анны
В Китае женщина чуть не попала в ДТП после
Ученые создали искусственную огнестойкую
Киноленту "Безумный Макс" назвали лучшей
Принц Гарри вынужден поехать в Ботсвану без Меган
Алсу разочаровала фанатов снимком с празднования
Просмотреть все новости