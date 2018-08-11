Зрители «Дома-2» в шоке от рациона худеющей Александры Черно

Мало кто из них готов поспорить с тем, что пышнотелой девушке не помогли ни диетологи, ни усиленные тренировки с различными тренерами. Не говоря уже о ее характере и поведении, которые абсолютно не изменились после многочисленных сеансов с психологами.Однако ничего удивительного в том, что возлюбленная Иосифа Оганесяна для поклонников реалити-шоу нет, и многочисленные кадры из общей столовой тому подтверждение.Так, к примеру, в одном из последних эфиров зрителей шокировало то, чем питалась Саша – жаренные на масле блинчики она обильно полила вареньем и сгущенкой, что никак не вписывается в рацион худеющих людей.Исходя из этого, многих интересует не то, сколько Черно потеряла килограмм в ходе своей перезагрузки, а сколько она их наберет, питаясь вредной и очень калорийной пищей. Некоторые даже предполагают, что девушка станет даже больше, чем была, когда пришла на проект.