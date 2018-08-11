АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Загадки подземных пещер и подводного города острова Пасхи завели в тупик самых известных светил науки
EUR 76.68 USD 66.91
Курс валют на 11.08.2018

Зрители «Дома-2» в шоке от рациона худеющей Александры Черно

Судя по просочившемуся в Сеть кадру из будущего эфира, в котором можно увидеть результат двухмесячного похудения Александры Черно, зрители телепроекта «Дом-2» сделали вывод, что «перезагрузка» участницы с треском провалилась.

Мало кто из них готов поспорить с тем, что пышнотелой девушке не помогли ни диетологи, ни усиленные тренировки с различными тренерами. Не говоря уже о ее характере и поведении, которые абсолютно не изменились после многочисленных сеансов с психологами.

Зрители «Дома-2» в шоке от рациона худеющей Александры Черно

Однако ничего удивительного в том, что возлюбленная Иосифа Оганесяна для поклонников реалити-шоу нет, и многочисленные кадры из общей столовой тому подтверждение.

Так, к примеру, в одном из последних эфиров зрителей шокировало то, чем питалась Саша – жаренные на масле блинчики она обильно полила вареньем и сгущенкой, что никак не вписывается в рацион худеющих людей.

Зрители «Дома-2» в шоке от рациона худеющей Александры Черно

Исходя из этого, многих интересует не то, сколько Черно потеряла килограмм в ходе своей перезагрузки, а сколько она их наберет, питаясь вредной и очень калорийной пищей. Некоторые даже предполагают, что девушка станет даже больше, чем была, когда пришла на проект.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 18:58
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Samsung Galaxy Watch эксперты сравнили с Apple
Зрители «Дома-2» в шоке от рациона худеющей
Опубликован ТОП-5 онкологически опасных профессий
Флагман Samsung Galaxy Note 9 проиграл «китайцам»
Сын Рудковской и Плющенко растрогал своими
Попрошайки в соцсети Instagram «затюкали со всех
В Подмосковье в массовом ДТП погиб человек
Эксперты составили ТОП-8 лучших кроссоверов
Любовь Толкалина поделилась с поклонниками
Уфологи зафиксировали огромный НЛО в области
Во Вьетнаме на берег моря выбросило уродливого
Охотник за призраками рассказал об ужасах
Появились характеристики нового «бюджетного»
Лайма Вайкуле заявила, что в Крым не поедет ни за
Хейтеры смеются над входной дверью богатых
В возвращающийся из Болгарии самолет с
В церемонию вручения кинопремии «Оскар» внесут
Планету Нибиру заменила новая космическая убийца
Половина автомобилей Ford в РФ продается в кредит
Александра Артемова пожаловалась на сильные
Яна Рудковская поделилась с подписчиками снимком
Акционеры Tesla хотят засудить Илона Маска за
НЛО в форме буквы V был зафиксирован на камеру
Появились слухи, что пластические хирурги
Экс-участница «Дома-2» Кристина Ослина заявила,
В Сети появился видеотизер Oppo F9 Pro с
На Android Q и iOS 13 появятся новые эмодзи
Ольга Бузова познакомила Дмитрия Тарасова с его
Жизнь в однокомнатных квартирах может стать
Анонсирована официальная презентация девайсов из
Просмотреть все новости