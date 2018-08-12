Ученые: Земля пытается избавиться от человечества

На сегодняшний день некоторые эксперты считают планеты живыми системами, которые могут общаться между собой путем обмена сигналами. Первыми об этом заговорили почти 40 лет назад ученые И. Яницкий и В. Макаров. Тогда они утверждали, что в тех местах, где земная кора разломана, можно заметить необычные явления. Речь идет об изменении силы магнитного поля и концентрации газа.Вследствие этого было предположено, что Земля «дышит» через разломы подобно живому организму.Касательно обмена сигналами с другими планетами говорили британские эксперты Хартман и Карри. Кроме этого они выдвинули теорию, согласно которой сейчас Земля пытается избавиться от людей с помощью изменения условий, в которых они живут.