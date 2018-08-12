Тимати отдыхает на яхте в компании Алены Шишковой и Анастасии Решетовой
Тимати опубликовал в Instagram фотографии с отдыха на яхте вместе со своей дочерью. Снимки с Алисой появились и на стороннице Алены Шишковой, а после в соцсети были обнародованы фото Анастасии Решетовой на том же судне. Пользователи Сети сразу же сделали вывод, что они отдыхают все вместе.
Недавно Тимати опубликовал фото из аэропорта, под ним он попросил не беспокоить его до сентября. Рэп-исполнитель отправились в Сен-Тропе. Мама знаменитости, Симона, очень любит свою несостоявшуюся невестку Алену Шишкову, которая подарила ей внучку и сейчас женщина активно делится снимками с яхты. На страннице модели тоже появились фотографии с маленькой Алисой в обнимку. Профиль Решетовой пестрит публикациями с судна. Судя по фото слухи по поводу расставания Анастасии и репера неправдивы. Пользователи сети недоумевают, неужели репер действительно отдыхает с бывшей и нынешней возлюбленной.
Сам Тимати никак не прокомментировал эту ситуацию – он счастлив находиться с любимой дочкой целый месяц. Семья знаменитости устраивает различные заплывы и попросту наслаждаются поездкой. Рэп-исполнитель с экс-возлюбленной поддерживают хорошие отношения ради дочери – Алена иногда рекламирует новую линию одежды Тимати, а он снялся в рекламе лично выпущенной Шишковой помады.
Недавно Тимати опубликовал фото из аэропорта, под ним он попросил не беспокоить его до сентября. Рэп-исполнитель отправились в Сен-Тропе. Мама знаменитости, Симона, очень любит свою несостоявшуюся невестку Алену Шишкову, которая подарила ей внучку и сейчас женщина активно делится снимками с яхты. На страннице модели тоже появились фотографии с маленькой Алисой в обнимку. Профиль Решетовой пестрит публикациями с судна. Судя по фото слухи по поводу расставания Анастасии и репера неправдивы. Пользователи сети недоумевают, неужели репер действительно отдыхает с бывшей и нынешней возлюбленной.
Сам Тимати никак не прокомментировал эту ситуацию – он счастлив находиться с любимой дочкой целый месяц. Семья знаменитости устраивает различные заплывы и попросту наслаждаются поездкой. Рэп-исполнитель с экс-возлюбленной поддерживают хорошие отношения ради дочери – Алена иногда рекламирует новую линию одежды Тимати, а он снялся в рекламе лично выпущенной Шишковой помады.