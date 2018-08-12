Тимати отдыхает на яхте в компании Алены Шишковой и Анастасии Решетовой

Недавно Тимати опубликовал фото из аэропорта, под ним он попросил не беспокоить его до сентября. Рэп-исполнитель отправились в Сен-Тропе. Мама знаменитости, Симона, очень любит свою несостоявшуюся невестку Алену Шишкову, которая подарила ей внучку и сейчас женщина активно делится снимками с яхты. На страннице модели тоже появились фотографии с маленькой Алисой в обнимку. Профиль Решетовой пестрит публикациями с судна. Судя по фото слухи по поводу расставания Анастасии и репера неправдивы. Пользователи сети недоумевают, неужели репер действительно отдыхает с бывшей и нынешней возлюбленной.Сам Тимати никак не прокомментировал эту ситуацию – он счастлив находиться с любимой дочкой целый месяц. Семья знаменитости устраивает различные заплывы и попросту наслаждаются поездкой. Рэп-исполнитель с экс-возлюбленной поддерживают хорошие отношения ради дочери – Алена иногда рекламирует новую линию одежды Тимати, а он снялся в рекламе лично выпущенной Шишковой помады.