Tesla наняла бывшего дизайнера Volvo

Нынешний дизайнер американской компании во времена работу у шведских разработчиков рассказывал, что идеи для создания дизайна для кроссоверов ему пришли из фантастических фильмов, откуда он брал различные детали, примененные в дальнейшем в популярном автомобиле. Однако нужно учесть, что автор дизайна Volvo XC40 покинул пост в шведском автомобильном гиганте еще в феврале, и лишь теперь нашел себя в рамках крупного американского конкурента.В Tesla поспешили отметить, что ожидать скорого появления новинок, разработанных новым дизайнером пока не приходится, так как на ближайшие планы уже продуманы все новинки, которыми занимаются другие специалисты. К настоящему времени установлено, что Иан Кеттл стал старшим дизайнером, что позволит ему в дальнейшем принимать радикальные решения по формированию стилей новых электрокаров. Поклонники бренда в дальнейшем смогут оценить степень правильности шага руководства, принявшего на работу молодого специалиста.