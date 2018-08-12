Tesla наняла бывшего дизайнера Volvo
Сегодня стало известно, что в компании Tesla приняли на работу опытного дизайнера Иана Кеттла, который, несмотря на юный возраст, уже успел зарекомендовать себя в шведской компании Volvo. Установлено, что его визитной карточкой стал разработанный дизайн кроссовера Volvo XC40.
Нынешний дизайнер американской компании во времена работу у шведских разработчиков рассказывал, что идеи для создания дизайна для кроссоверов ему пришли из фантастических фильмов, откуда он брал различные детали, примененные в дальнейшем в популярном автомобиле. Однако нужно учесть, что автор дизайна Volvo XC40 покинул пост в шведском автомобильном гиганте еще в феврале, и лишь теперь нашел себя в рамках крупного американского конкурента.
В Tesla поспешили отметить, что ожидать скорого появления новинок, разработанных новым дизайнером пока не приходится, так как на ближайшие планы уже продуманы все новинки, которыми занимаются другие специалисты. К настоящему времени установлено, что Иан Кеттл стал старшим дизайнером, что позволит ему в дальнейшем принимать радикальные решения по формированию стилей новых электрокаров. Поклонники бренда в дальнейшем смогут оценить степень правильности шага руководства, принявшего на работу молодого специалиста.
Нынешний дизайнер американской компании во времена работу у шведских разработчиков рассказывал, что идеи для создания дизайна для кроссоверов ему пришли из фантастических фильмов, откуда он брал различные детали, примененные в дальнейшем в популярном автомобиле. Однако нужно учесть, что автор дизайна Volvo XC40 покинул пост в шведском автомобильном гиганте еще в феврале, и лишь теперь нашел себя в рамках крупного американского конкурента.
В Tesla поспешили отметить, что ожидать скорого появления новинок, разработанных новым дизайнером пока не приходится, так как на ближайшие планы уже продуманы все новинки, которыми занимаются другие специалисты. К настоящему времени установлено, что Иан Кеттл стал старшим дизайнером, что позволит ему в дальнейшем принимать радикальные решения по формированию стилей новых электрокаров. Поклонники бренда в дальнейшем смогут оценить степень правильности шага руководства, принявшего на работу молодого специалиста.
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Добавил: Иванов Максим Сегодня, 05:00