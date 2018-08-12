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В России Xiaomi увеличила цену на флагманскую версию Xiaomi Mi 8

В России в рамках официального онлайн-магазина Xiaomi и во всех торговых розничных точках бренда увеличили цену на флагманскую версию Xiaomi Mi 8. Расценка увеличилась на 5000 рублей с 29 990 до 34 990 рублей.

В России Xiaomi увеличила цену на флагманскую версию Xiaomi Mi 8


В официальном отечественном магазине на выбор покупателей для покупки доступен смартфон в черном, синем, белом цвете. Цена устройства составляет 34 990 рублей. Стоимость гаджета в онлайн-магазине Tmall не изменилась - 29 990 рублей. Однако в ближайший понедельник она должна повысится на 5 000 рублей. Xiaomi Mi 8 оснащается Super AMOLED-экраном на 6,21 дюймов (2248х1080 рх), 8-ядерным процессором версии Qualcomm Snapdragon 845 (тактовая частота 2,8 ГГц), ОЗУ на 6 ГБ, постоянной флеш-памятью на 64 ГБ, графикой Adreno 630, двойной основной камерой на 12 Мп, фронтальной камерой на 20 Мп.

В устройстве имеется разъем USB Type-C, аккумуляторная батарея емкостью на 3400 мАч, поддержка функции быстрой зарядки устройства Quick Charge 4.0+.

 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 04:00
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