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Снижение остроты зрения и проблемы с равновесием могут быть симптомами гипертонии

Специалисты рассказали о том, какие симптомы чаще всего могут указывать на повышенное давление. В список попали такие факторы как проблемы с равновесием тела, снижение остроты зрения и осложненное дыхание. Кроме этого гипертония может проявляться и по-другому.

Снижение остроты зрения и проблемы с равновесием могут быть симптомами гипертонии


Гипертоники могут часто страдать от головных болей и головокружений. Это сопровождается проблемами с вестибулярным аппаратом. При повышенном давлении человек теряет остроту зрения из-за плохой работы глазных мышц. Со стороны сердца гипертония проявляется как учащенное и беспорядочное сердцебиение. Помимо этого человек может чувствовать боль в области грудной клетки, а также иметь сложности с дыханием. В качестве вторичных признаков могут служить такие явления как редкое мочеиспускание, снижение работоспособности и стук в области висков.

Врачи советуют следить за давлением, норма которого находится на уровне показателя 120/80. Отличным способом для борьбы с гипертонией является отказ от алкоголя. Регулярные занятия спортом, свежие овощи и фрукты способны оказать благоприятное влияние на сердечно-сосудистую систему. Специалисты рекомендуют не увлекаться напитками, которые содержат кофеин, а также больше отдыхать и избегать стресса.

 
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Наука
Добавил: Мирный Роман Сегодня, 04:30
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