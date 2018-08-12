Снижение остроты зрения и проблемы с равновесием могут быть симптомами гипертонии

Гипертоники могут часто страдать от головных болей и головокружений. Это сопровождается проблемами с вестибулярным аппаратом. При повышенном давлении человек теряет остроту зрения из-за плохой работы глазных мышц. Со стороны сердца гипертония проявляется как учащенное и беспорядочное сердцебиение. Помимо этого человек может чувствовать боль в области грудной клетки, а также иметь сложности с дыханием. В качестве вторичных признаков могут служить такие явления как редкое мочеиспускание, снижение работоспособности и стук в области висков.Врачи советуют следить за давлением, норма которого находится на уровне показателя 120/80. Отличным способом для борьбы с гипертонией является отказ от алкоголя. Регулярные занятия спортом, свежие овощи и фрукты способны оказать благоприятное влияние на сердечно-сосудистую систему. Специалисты рекомендуют не увлекаться напитками, которые содержат кофеин, а также больше отдыхать и избегать стресса.