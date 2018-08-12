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Составлен ТОП-5 самых продаваемых автомобилей на европейском рынке

Сотрудники западных аналитических агентств составили перечень самых популярных автомобилей, проданных на европейском рынке. Исходя из этих данных составлен ТОП-5 стран с самыми востребованными моделями машин.

Как и прежде, наибольшим спросом пользуются новые модели на немецком рынке, где удалось продать порядка 455 тысяч новых автомобилей. Кроме того, здесь самыми популярными у покупателей оказывались модели местных брендов Volkswagen Golf, Volkswagen Tiguan. Второе место занимает Великобритания, где наибольшим спросом пользовались такие модели, как Ford Fiesta и Volkswagen Polo.

Составлен ТОП-5 самых продаваемых автомобилей на европейском рынке


Замыкает тройку лидеров Франция, в которой наибольшим интересом также пользовались автомобили местных компаний. Самыми продаваемыми за последнее время оказались Renault Clio, Citroen C3. Четвертая строчка за Италией, где клиенты чаще всего интересовались новинками от компании Fiat. Заключительное пятое место оказалось за Испанией, где автолюбители в большей степени покупали такие модели, как Renault MeganeVolkswagen Golf, отличающиеся своей надежностью и относительно низкой стоимостью перед другими моделями. Что касается российского рынка, то он не смог оказаться в пятерке самых активных ввиду непопадания по количеству проданной техники.

 
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Добавил: Иванов Максим Сегодня, 03:30
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