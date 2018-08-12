Прокуратура не будет выдвигать обвинения против Мэрилина Мэнсона

По законам Калифорнии крайний срок, который был назначен для проведения следствия, а также передачи дела в суд, истек. Потерпевшая перестала в итоге сотрудничать с прокуратурой. Судя по всему, она отказывается от намерения засудить певца. После скандалов вокруг продюсера Харви Вайнштейна тема сексуального насилия на территории США стала крайне актуальной.После, в приставаниях начали обвинять экс-лидера США Джорджа Буша, актеров Дастина Хоффмана и Кевина Спейси, комика Луиса Си Кея, а также ряд членов Конгресса.