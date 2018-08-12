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Прокуратура не будет выдвигать обвинения против Мэрилина Мэнсона

Сотрудники прокуратуры округа Лос-Анджелес решили не выдвигать против Мэрилина Мэнсона официальных обвинений в сексуальном домогательстве женщины. Инцидент случился в 2011 году.

Прокуратура не будет выдвигать обвинения против Мэрилина Мэнсона


По законам Калифорнии крайний срок, который был назначен для проведения следствия, а также передачи дела в суд, истек. Потерпевшая перестала в итоге сотрудничать с прокуратурой. Судя по всему, она отказывается от намерения засудить певца. После скандалов вокруг продюсера Харви Вайнштейна тема сексуального насилия на территории США стала крайне актуальной.

Прокуратура не будет выдвигать обвинения против Мэрилина Мэнсона


После, в приставаниях начали обвинять экс-лидера США Джорджа Буша, актеров Дастина Хоффмана и Кевина Спейси, комика Луиса Си Кея, а также ряд членов Конгресса.

 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 03:00
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