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Попрошайки в соцсети Instagram «затюкали со всех сторон» Алену Водонаеву

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Алена Водонаева пользуется огромной популярностью в социальной сети Instagram. На ее страницу подписано более 2,2 миллионов человек. Однако не все желают ей добра – есть те, которые не упускают момента написать какую-нибудь гадость, и те, кто просит о помощи.

Именно о последних теледива и решила поговорить в одном из своих последних постов. Она написала, что ежедневно ей пишет огромное количество человек, которые от нее чего-то хотят.

Попрошайки в соцсети Instagram «затюкали со всех сторон» Алену Водонаеву

«Помните, что у каждого человека, к которому вы обращаетесь, как вам кажется, с пустяковой просьбой есть свои заботы, своя жизнь, свои дети, свои родители, свои проблемы и очень много всего того, что приходится решать ежедневно и срочно», - написала Алена.

По ее словам, она никогда не откажет другу в беде, всегда протянет руку помощи тому, кто в ней действительно нуждается, не отказывается от благотворительности, но терпеть не может попрошаек, которые «затюкали со всех сторон».

Люди настолько надоели Водонаевой, что она честно призналась: когда станет бабкой, у нее будет мерзотейший характер и она будет посылать всех за любое беспокойство ее не по теме.

Попрошайки в соцсети Instagram «затюкали со всех сторон» Алену Водонаеву

Экс-звезда телестройки отметила, что в 14 лет повесила на двери своей комнаты прекрасную фразу: «Прежде чем войти, подумай, нужен ли ты здесь» и сейчас Алена жалеет о том, что она не высвечивается на смартфоне у всех тех, кто решил кого-нибудь загрузить своими просьбами или вопросами.

Что касается подписчиков, то многие поняли, о чем писала Водонаева и выразили солидарность. Однако нашлись и те, кто решил, что девушка просто зазвездилась и теперь «строит из себя не пойми кого».

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 18:34
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